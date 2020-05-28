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基層嘆陳時中神邏輯 前交長：守兩關卡開自由座沒問題

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵端午賣不賣自由座引發討論。本報資料照片
台灣高鐵端午賣不賣自由座引發討論。本報資料照片

端午連假將至，外界關心雙鐵要如何鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，開放飲食不反對，但自由座要總量管制。雙鐵基層就私下議論，「可以脫口罩吃東西，不能站著戴口罩搭高鐵？」交通部前部長陳建宇則說，只要守住兩道關卡，開放自由座沒問題。

按照交通部規畫，6月1日起，民眾搭雙鐵，在可以保持社交距離1.5公尺下，可在車上短暫飲食，但飲食後須馬上戴回口罩。至於是否開放自由座和站票，以及開放後要如何總量管制，交通部及雙鐵仍在研議中。

對於政策反覆不定，雙鐵基層議論，吃東西和必須戴口罩兩個政策疑似有些矛盾，而且如果可以脫口罩吃東西，為什麼賣站票不可以，還有員工說「根本是神邏輯」。

每周都會搭台鐵往返台北台東的王小姐也說，指揮中心對於「能吃多久東西沒有明確訂定」，萬一隔壁座位的旅客從起站到終點站都在飲食，又沒有列車長制止，豈不是讓她深陷感染的風險？林先生說，他昨天搭高鐵從桃園回台中，平常在自由座車廂，即便有人站著也不會靠太近，「旁邊的人吃東西比較可怕」。

陳建宇就說，如果台灣屆時已經沒有社區感染狀況，兩道關卡（指進站前量體溫、旅客全程配戴口罩）確實，6月7日逐步解套，開放自由座無所謂。從經濟角度上，讓一般民眾開始流動是好事，而且「現在要禁止民眾不活動也禁不住」。

不過，陳建宇說，疫情期間不論是高鐵自由座客滿以後的站票，還是台鐵新自強號站票，都要賣原本的二分之一或三分之一就好。

陳建宇說，高鐵要掌控自由座車廂，不能像一般假日一樣無限制擁擠，若要賣站票，也要讓「站跟站的人之間有間距」，平常一個座位會站一到兩個人，可以計算整節車廂前到後能站多少人，然後取二分之一或三分之一的數量做管控。

至於台鐵，陳建宇說，區間車尖峰時間容易站滿，離峰時間不會，尖峰時段台鐵只能靠站務人員管控；新自強號每班次120張的站票也建議減半。務必要避免旅客一直擠，畢竟交通工具很容易成為破口。

他說，不妨以端午節為起點，若假期過後一切如常，代表防疫很成功，可以趁勢建立民眾信心，讓台灣交通生活模式恢復以往使用大眾運輸工具的模式，而不是4月開始用私人運具移動的模式。

台灣高鐵端午賣不賣自由座引發討論。本報資料照片
台灣高鐵端午賣不賣自由座引發討論。本報資料照片

口罩 高鐵 台鐵

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