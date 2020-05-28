口罩6月回歸市場機制 洽詢下訂電話不斷業者不敢接單

口罩6月起開放自由銷售，經濟部說每片應會低於5元，但口罩業者喊不合理，強調原料飛漲，加計物流與包裝費用，成本偏高；嘉義縣市唯一的國家口罩隊、朴子市昭惠實業公司業者也說，上游原物料價格調漲，又無國軍支援，價格會比目前實名制配售貴，雖接到許多詢問下訂單電話多，但公司不敢接單。

口罩禁令6月解除，經濟部長沈榮津指出，口罩業每天仍需繳交總額800萬片的口罩供政府徵用，其餘產能可自由內、外銷；開放口罩價格由市場機制決定，經濟部不會干涉。

昭惠業者說，6月起部分生產的口罩，仍會給政府徵調，疫情期間原料價格飛漲，漲幅達118%，加上需求端暴增，無法回到疫情前售價，開放自由販售，售價會高於政府徵收實名制的價格每片5元。

昭惠表示，目前國內口罩業者因原物料價格上漲，大多不敢接訂單，政府徵調吸收原物料漲價，回歸市場機制後，國軍結束支援，加計人力及原物料上漲成本，難再維持每片5元，昭惠強調，公司不是專門產製口罩工廠，配合防疫政策，何時接受訂單？會在公司網站公告。

防疫期間，國家隊產製2部口罩機台，運抵昭惠公司廠房，加入量產，2部新機台加上原有1部共3部，產能全開日產21萬片，比以往日產4萬片，增加5倍以上產量，縣長翁章梁3月參觀昭惠口罩生產線，送點心飲料慰勞作業人員及支援國軍。