獨／口罩從搶買到沒人排6月1日解禁！來看藥師的口罩人生

口罩銷售預計在6月1日解禁，屆時「實名制」口罩與市場開放口罩將雙軌並行。台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，藥局經歷名制口罩從剛開「開門賣口罩，關門分口罩」，到4月22日口罩實名制3.0，超商也賣口罩，藥局首日沒人排隊買口罩、當晚也不用分裝口罩，6月1日口罩解禁後，店內除了販售實名制口罩，另有價格回歸自由市場機制的自費口罩，價格還沒有定案。

開業43年的陳金火和全國其他6504家健保藥局一樣，為了讓民眾都買得到口罩，增加防護力，在今年2月6日接下實名制口罩任務，健保藥局原本的調劑、領慢箋等業務沒少，接下實名制口罩後，工作量增加一倍以上，陳金火全家總動員，夫妻倆是藥師，加兒子、媳婦等三名助理投入。

陳金火說，賣口罩不難，但要實名制，那就不容易，要讀取健保卡、成人、兒童有不同限額，而且是滾動式檢討，每日收到中央寄來整箱的口罩後，打烊後要「全副武裝」消毒殺菌戴口罩才能分裝口罩，口罩愈裝愈大份，開始過「開門賣口罩，鐵門拉下分裝口罩」。

陳金火說明，打烊後還要理處方箋、更新資訊，很多政策是「今天公布、明天執行」，例如「93年次以後可買兒童口罩」是半夜通知，夫妻倆幾乎每天都要到凌晨二點才能休息，這種日子持續近3個月。

陳金火觀察，健保藥局剛開始無論規模大小都是成人口罩100人份共200片、兒童口罩25人份共50片，隨著口罩倍增計畫，提供限額不斷增加到200人份，他的藥局因口罩需求很大，每天賣不夠，幾乎二小時內完售，三月底爭取到每日限額300人份，一樣是2小時內完銷。

陳金火說，期間還有二名大人、一名兒童排隊排到暈倒叫救護車，也有人等候多時，火氣上來，難免口氣不好，但顧客還是以肯定占多數，很多社區民眾會跟他說「謝謝」、「最近辛苦了」，讓他覺得很暖心。

陳金火指出，4月9日實名制口罩改為14天制，排隊人潮減緩，到了庫存，一天比一天多，到了4月22日口罩實名制3.0，首日沒人排隊，連號碼牌不用發，當晚口罩還剩4200多片，為消化庫存，也是首次不必分裝口罩。