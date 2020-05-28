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影／別被騙了！網傳6月起半夜洗衣最省錢？台電：謠言
很多民眾收到LINE訊息「6月1日~ 9月30日實施夏季電價」，說夏季電價分紅燈、綠燈、黃燈三個時段，還說「洗衣服盡量排在綠燈時段」，引起民眾熱議，誤以為今年6月起實施，還有民眾討論「是不是半夜洗最便宜？」台電澄清，這是謠言，目前只有做部分的測試，實際方案和具體上路時程都沒有確定。
台電說明，電價分為夏月（6至9月）與非夏月（10月至隔年5月）2種，都採取累進收費，今年6月1起將啟動的夏月電價，根據台電資料試算，一般民眾非夏月平均用電300度，夏月平均用電420度，受到用電量增加與夏季電價影響，民眾夏月電費估較非夏月多付440元。
台電表示，夏月電價級距相較非夏月電價級距，提高漲幅最高至27%，用電量越高，電費增幅也愈高。
若以一般家庭非夏月平均用電300度為例，夏月平均用電上升40%，每戶每月平均用電420度，電價上升約325元，受夏季電價影響再上漲115元，每月電費估較非夏月多付440元；若家戶用電達500度，夏月電價將增為1294元，較非夏月的1128元增加166元。
台電為鼓勵家戶節電，今年繼續推出節電獎勵，民眾登錄後用電較去年同期節電1度以上，可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，若家戶每月用電量均比去年同期少，一年可獲得獎勵504元。
台電說明，未登錄民眾可至官網登錄（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/），或利用1911客服專線語音登錄、親赴台電服務據點臨櫃申請，為自己省荷包。
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