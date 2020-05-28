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新冠肺炎戰疫 開啟我國智慧醫療契機

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，新冠肺炎疫情開啟理工和醫療人才對話合作，有助我國發展智慧醫療。記者林俊良／攝影
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，新冠肺炎疫情開啟理工和醫療人才對話合作，有助我國發展智慧醫療。記者林俊良／攝影

新冠肺炎疫情開啟我國智慧醫療新契機。宏碁創辦人施振榮表示，台灣理工和醫學人才沒有共同語言，是過去推動智慧醫療的瓶頸。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾則說，雙方因這場疫情開啟合作，現已研發全球首套醫院內的新冠肺炎自動快篩系統，還將領先全球，運用AI完成病毒株定序。

帶領我國科技發展的施振榮表示，台灣的醫學與半導體為控制全世界新冠肺炎疫情有具體貢獻，也是國內領先世界的兩大產業。不過，醫療與資通訊過去各自發展，雙方缺乏共同語言，無法整合彼此需求。

AI判讀胸部X光 框出疑似感染區

一場疫情開啟兩方的對話與合作，杜奕瑾表示，政府已經採用他們與醫院合作開發的新冠肺炎自動快篩系統，只要上傳胸部X光，AI會自動框出哪一塊可能受肺炎感染。確認是肺炎患者後，進一步確認是否為新冠肺炎。

杜奕瑾說，台灣AI和醫療界也開發出全球第一套、部署在醫院裡的新冠肺炎自動檢測系統，現設在台大醫院，也將布建在台北醫學大學附設醫院，未來會進到健保署，掌握全國民眾健康。

他表示，合作過程中，資通訊和醫療人才都很願意交流，兩方都想為台灣做好事，因此有了好結果。

老藥新用平台 協助臨床選藥

疫情也開展更多智慧醫療發展方向，杜奕瑾指出，目前AI結合醫療，最大宗是用在X光片等醫療影像分析。台灣人工智慧實驗室在與行政院副院長陳其邁討論後，開發全球第一個老藥新用平台，下載量已達1萬次。此平台納入1800種健保藥物，能篩選可能治療新冠肺炎的既有藥物，是協助臨床選藥的重要基礎。

「誰傳染給他？」是疫情期間國人最關注的問題之一，杜奕瑾表示AI也能解決此問題，台灣人工智慧實驗室正與醫療單位合作推動所有病毒株定序，有助感染溯源。他舉例，比起追蹤接觸史，病毒定序就像是驗證DNA，更能精準確認感染源。

光寶科技集團前總裁林行憲說，新冠肺炎疫情創造很大突破，比如醫院採行網路看診，一天省下40件防護衣。智慧醫療也讓治療更精準、有效率，「做醫生旨在救人，智慧醫療能讓醫生救更多人」。

他舉高齡化的日本為例，當地有長照醫院安排機器人清理垃圾，讓護士做更多有溫度的事，就是智慧醫療的實例。

新冠肺炎 疫情 AI 杜奕瑾

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