今天鋒面仍盤據 彭啟明：周五起轉夏季天氣

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，周二深夜到周三白天中南部降下頗大的雨勢，主要是鋒面提供不穩定的條件及水氣，加上西南風配合上海陸風環流，也創下單日在靠近沿海平地，在高雄屏東有兩三百毫米的雨勢，另外熱區在南投及台中，也有一兩百毫米，西半部較東半部明顯。今天清晨以北部為主，中南部也有海陸風環流和西南風輻合產生的降雨。

今天仍受到鋒面盤據影響，各地天氣仍不穩定，但他說，預期較周三的降雨會稍微趨緩一些，仍有較小型的對流雲系發展移入，目前高雄、屏東及彰化、雲林仍有局部大雨或豪雨的機會，台中以北也有局部大雨可能，嘉義及台南也有局部大雨發生，也仍有閃電雷擊發生的可能。

整體而言，今天全台雨勢略減少，但仍有局部較大雨，周五更為緩和，但西南風的環境場沒有改變，仍有清晨在沿海發展對流雲系，以及午後在靠山區發展熱對流的可能，鋒面也逐步調整北上，但周五各地仍有很高會下雨的可能，但相對會減少一些。

他說，周末鋒面更明顯北抬，台灣會位於太平洋高壓邊緣，風向上大致為偏南風到西南風環境，迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨機會，尤其是在清晨前到上午這段海陸風轉換的時間點，北部、東半部則要留意午後熱對流雷雨，天氣仍略穩定，但至少沒有鋒面直接的影響。

彭啟明說，下周鋒面的位置會更北抬到長江一帶，太平洋高壓也會再往西延伸，台灣還是在高壓邊緣，維持偏南到西南風環境，中南部沿海在清晨到上午仍有出現短暫陣雨，同時山區的午後熱對流雷雨也會增加，轉為典型夏季天氣，也會轉趨悶熱潮濕。

他說，也要留意之後鋒面的位置，目前有些預測可能有機會在6月10日至20日有些訊號再有一波，不過也要觀察是否鋒面位置是否就北抬上去了，離台灣多近的距離是關鍵，差一兩百公里就差很多。典型梅雨鋒面是一種多方勢力的平衡，是一個巧妙的天氣現象，對台灣很需要梅雨的降雨來解決乾旱，但卻也是容易降下劇烈降雨的天氣，防災和抗旱一線之隔。