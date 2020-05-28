滯留鋒南北徘徊 吳德榮：慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨受滯留鋒的舉升作用，雲層在嘉義以北及海峽南部發展，伴隨閃電。西南風遇地形舉升的條件已改變，台南、高雄今晨4時左右才開始降雨，降雨機制為海峽南部移入的雷雨胞與昨晨亦大不相同。

今明兩天滯留鋒南北徘徊，大氣很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨，並有雷雨胞及中尺度對流系統發生的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風，平地應慎防瞬間大雨帶來的淹水，山區亦應防範落石、坍方、土石流的現象。今天北部21至28度、中部23至30、南部24至31度、東部22至29度。

他說，周六至下周二暖氣團持續增強，滯留鋒繼續向北遠離，台灣天氣好轉，但很悶熱；因大氣不穩定，午後對流旺盛；清晨西南部沿海有局部短暫陣雨的機率。下周三各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。