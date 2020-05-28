豪雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天高雄市、屏東縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北地區及嘉義縣市、台南市亦有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

今、明兩天鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖為多雲。