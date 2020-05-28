聽新聞
test
0:00 / 0:00
自由座賣不賣惹議 雙鐵員工：官員真有在搭嗎？
端午連假高鐵自由座賣不賣引發爭論。有雙鐵員工私下討論，「官員真的有在搭自由座嗎？」若沒完整配套，後續引發的民怨恐才是「未爆彈」，直說背後有許多事要克服，「指揮中心把這件事想得太簡單」。
自由座之所以「自由」，是不僅不對號，沒座位了也可站著搭高鐵，甚至一整天高興搭哪一班都可以，很難控管每一班自由座車廂內的實際搭乘人數。
消基會交通組副召集人李克聰教授說，疫情期間要賣自由座會衍生很多問題，這恐怕也是高鐵遲未「順時中」宣布端午連假開放自由座的原因。自由座可從機器、櫃台等管道購買，很難掌控數量；另自由座當天都可搭乘，沒辦法掌握旅客確切乘坐時間，更別說要控制每個自由座車廂的量；甚至當對號座旅客若無順利搭上車，也可以移到自由座車廂乘坐，人數充滿不確定因素。
若要賣自由座又要總量管制，李克聰建議採限定當班次，不過要怎麼控制售出數量，高鐵要去思考。至於自由座滿了後要販賣有限度站票，可將票價折扣提高，以減少民怨。
李克聰說，另種方式就是採一整天的自由座量管控，但這要站務人員配合，在每個車站或是車廂管制可容納的人數，不過民怨會更大一些，畢竟有些旅客就是為了趕時間才買自由座。
有高鐵員工說，不管最後開放自由座與否，都已做好要加班準備，一旦決定賣，勢必得增加人力及心力管控上下車或是車廂內狀況；若決定維持全車對號座，只能以增班因應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言