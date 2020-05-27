醫病天地／「毛毛樣」病變 26歲女突中風

台中市一名26歲女子洗澡洗到一半突發性劇烈頭痛，呼吸急促，左手左腳無力偏癱，被送進急診室。醫師施信安說明，女子經腦部電腦斷層顯示腦出血，研判是大腦血管梗塞性中風，經核磁共振發現右側內頸動脈狹窄阻塞，微血管代償在狹窄處異常叢生如一團煙霧狀，確診為毛毛樣腦血管病，經緊急以抗血栓治療後，病情穩定，因肌力沒有完全回復而安排住院。

澄清醫院中港院區急診醫學科醫師施信安說，毛毛樣腦血管病的病名，源為1967年日本神經外科醫師Suzuki和Takaku發現患者X光片中新生的毛細血管很像毛玻璃或霧，日文稱「Moyamoya疾病」，即「煙霧」的意思，故而命名，但致病原因目前不明，研究有10 %和遺傳原因所導致，90％為後天其他疾病引發。女性發生率約為男性的2倍。

施信安說，毛毛樣腦血管病好發年齡為兩個高峰，第一高峰約15歲以下兒童，常在哭鬧、興奮、吹氣或過度換氣後發生單側偏癱或麻痹、癲癇、偏頭痛症狀，易被忽略，家中小孩若突發性的偏癱、語言及視力障礙，或頭痛、癲癇發作等，應盡速就醫檢查；第二高峰是30到40歲的中年族群常伴有突發性劇烈頭痛、偏癱、語言障礙、感覺認知障礙等症狀。

毛毛樣腦血管疾病腦出血的症狀是成年人族群較多，但單以成年人症狀而言，仍是以腦梗塞的症狀多於腦出血。