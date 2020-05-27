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公車改裝亂排空汙 環署移送法辦最高罰7年併科1500萬元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署日前查獲客運業者非法改裝空汙防制設備。圖／環保署提供
環保署日前查獲客運業者非法改裝空汙防制設備。圖／環保署提供

本報日前報導環保署查獲客運公司非法改裝車輛空氣汙染防制設備，排放未經處理的氮氧化物，嚴重影響道路空氣品質，但依據現行空汙法只能罰鍰1至6萬元。環保署今天表示，本案故意規避法規，將移送司法單位偵辦，恐面臨7年以下有期徒刑、併科1500萬元以下罰金。

環保署表示，日前聯合桃園市環保局查獲客運公司非法改裝車輛空氣汙染防制設備，使該系統無法有效運作，造成空氣汙染。該公司已將車輛復原，並確保空氣汙染防制設備發揮應有功能，完成改善且依法繳納罰款。對於協助改裝施作者，環保署也將依法嚴懲重罰。

環保署表示，車輛裝設「選擇性觸媒還原系統（SCR）」目的為減少氮氧化物排放，但車主卻為了節省設備維護保養、尿素使用而改裝，危害用路人健康。因此，對車主已依違反空汙法第37條第1項，處以1萬元至6萬元罰鍰，另外對這些協助改裝空氣汙染防制設備的不肖業者，依行政罰法第14條故意共同實施違反行政法上義務行為者，與車主形成共犯情事一併進行裁處。

環保署進一步說明，本案故意改裝防制空汙設備，惡意規避法令規定，另將依刑法第190之1條第2項，因改裝行為導致排放有害健康空氣汙染物移送司法單位偵辦，恐將面臨7年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金的處罰。

環保署呼籲，柴油車排放的氮氧化物為細懸浮微粒與臭氧的前驅物，對空氣品質有不良影響，且影響民眾健康。車輛使用人或所有人應維持其空氣汙染防制設備的有效運作，且不得拆除或改裝，共同維護空氣品質。環保署強調，後續將針對改裝者進行追查，捍衛公權力杜絕不法改裝行為。

環保署 空氣汙染 車主

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