喘一口好氣 國際扶輪社捐肺復原治療設備給陽大附醫

宜蘭氣候潮濕，罹患慢性下呼吸道疾病患者比例高居全國第三名，氣喘病人也多，有感於人口老化的呼吸胸腔疾病增加，國際扶輪3522地區台北內湖扶輪社今捐給陽明大學附設醫院「肺復原治療設備」，包括肺功能測量系統、心肺功能復健儀器及可升降引流床等，可幫助病人恢復正常呼吸功能。

陽大附醫3年前設置胸腔復原治療室，有一系列胸腔復原運動，藉以改善慢性肺部病患生活品質；此外陽大附醫也是治療SARS及這次新冠肺炎的責任醫院，病人癒後搭配呼吸復健治療也格外重要。

陽大附醫院長楊純豪表示，醫院的負壓設備成本都很高，該院幾年前興建蘭陽院區時參考國內外很多大型醫院，打造「一條龍負壓」，包括急診室負壓空間進行第一線篩檢、負壓隔離病房、全國少數的負壓開刀房，可見在建院時對自己的期許有多高。

與肺部及呼吸道疾病有關的患者，在病情好轉後可搭配肺復原治療，國際扶輪3522地區台北市內湖扶輪社今天特別捐贈總金額250萬元的「肺復原治療設備」，未來也會安排病人日常生活衛教宣導。

陽大醫院重症醫學部主任張時杰提到，邁入老年化社會，慢性阻塞性肺病(COPD)增加，這是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞，使氣體無法通暢進出呼吸道，罹病者可能伴隨心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、肺癌等共病，影響生活品質，目前除藥物治療外，也包含胸腔復原運動的非藥物治療。

宜蘭對慢性肺阻塞照護需求大，需要評估及運動肺功能訓練的民眾多，因此需要醫療儀器設備更新及引進，感謝扶輪社此次捐贈新型肺功能測量儀、心肺功能復健儀器及呼吸道清潔設備，以利照顧更多肺部疾病患者。