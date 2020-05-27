今夏必賞美景 竹子湖繡球花地景華麗登場

台北市陽明山竹子湖種植的繡球花，品種多樣、色彩豐富，農園精心設計的繡球花地景設計近期已完成，配上花兒陸續綻放，景緻美不勝收，民眾不妨把握機會，欣賞今夏竹子湖最美麗的風景，還能體驗生態農園活動。

台北市產發局表示，繡球花圓滿的花形深受大家喜愛，今年除了海芋大道親水公園及頂湖入口2處免費地景花藝外，還有私人收費農園，包括花谷海芋園、財福海芋田、名陽匍休閒農莊、大賞園、花與樹園藝、大梯田生態農園、曹家花田香等，可供民眾拍照打卡。

各農園因種植的地域不同，展現不同景觀，有花牆、花海、梯田等不同風貌，目前部分品種的繡球花已陸續綻放，預計5月底之後，鮮豔的紫紅及藍紫品種也會加入，達到繡球花盛開最美時刻，歡迎民眾前往竹子湖觀賞繽紛多彩的繡球花景致。

除了農園內美麗的繡球花供欣賞外，竹子湖兩條「生態農園體驗」路線，也是深入了解竹子湖人文與生態的最佳旅程，即日起至6月11日止，每週二（6/2、6/9、6/16）提供恬靜自然頂湖遊程，每週四（5/28、6/4、6/11）提供熱鬧豐富海芋大道遊程，可洽北投區農會詢問。