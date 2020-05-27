影／故宮啟用新一代導覽大廳 亞洲最長文物互動牆現身

迎接後疫情時代的藝文新生活運動，故宮北院今啟用全新的導覽大廳，長12公尺的「文物互動導覽牆」現身，以數位科技「典藏」331件文物。故宮院長吳密察指出，面對疫情之後的數位時代，新一代導覽大廳結合故宮數位典藏與互動科技，讓觀眾與文物親密互動。他相信故宮此次面對疫情的迅速反應，證明故宮的數位能力「跟大英博物館、羅浮宮並駕齊驅」。

文化部上周發布文化場館藝文活動開放辦理原則，鬆綁室內100人的人流限制。但吳密察指出，故宮有不少團客，有時一團進去便擠滿展室；加上國際客幾乎絕跡，目前平常時間一天不到五百人、週六日不到一千五百人，尚無解除人流限制的需求。因此，故宮仍未鬆綁單層樓100人的人流限制。

吳密察表示，故宮每天統計入館人數，若平常日遊客一天超過一千人、周末一天超過兩千人，故宮防疫會議便會根據大數據做更細緻的討論，鬆綁進館的人流限制。

故宮北院導覽廳內這座亞洲最長的「文物互動導覽牆」，設計靈感來自於故宮的多寶格典藏「清紫檀多寶格方匣附珍玩32件」。觀眾點選互動牆的桃形框、再運用拖拉滑動等手勢，便可拉開文物精彩的數位影像，包括影片、動畫、365度環物模型、書法互動釋文等。

吳密察當場示範，在文物牆上點選他最喜愛的故宮文物「定窯白瓷嬰兒枕」。一點進去，這尊「傻白甜」的國寶娃娃不僅有影片、動畫，文物影像還能365度立體旋轉，讓觀者從不同角度欣賞。