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穿戴裝置新貨到！HUAWEI WATCH GT 2e支援百種運動模式
養成固定的運動習慣是追求健康人生的基本守則，選擇適合的穿戴裝置能夠幫助記錄運動相關數值，更是管理個人健康的好幫手。HUAWEI新推出支援百種運動模式的智慧手表HUAWEI WATCH GT 2e、平價輕巧的運動健康手環HUAWEI Band 4 Pro，6月5日起正式在台上市。
HUAWEI WATCH GT 2e配備1.39吋AMOLED彩色螢幕，搭載HUAWEI麒麟AI晶片，續航力最長可達2周，具備GPS／GLONASS雙衛星定位，定位更精準；運動管理功能也全面升級，支援鐵人三項、跑步、游泳、腳踏車等15種常用運動模式，並新增85種自定義運動模式，另外還可透過TruSeen™ 3.5提供24小時即時心率偵測、TruRelax™壓力偵測、TruSleep™ 2.0睡眠偵測等專業健康管理功能。
HUAWEI WATCH GT 2e共推出經典曜石黑、薄荷綠等兩色，建議售價5,990元，6月5日至 6月18日限時特價4,990元。
運動健康手環HUAWEI Band 4 Pro內建GPS，支援11種運動模式，具備HUAWEI TruSeen™ 3.5 AI智能心率偵測心率、HUAWEI TruSleep™ 2.0睡眠偵測以及訊息提醒、碼表、定時器等便利功能，推出曜石黑經典配色，建議售價1,590元。
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