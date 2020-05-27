好天氣再等等！ 氣象局：北部周末可望放晴

受到鋒面影響，南投縣已有豪雨發生；鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今(27日)晚至明(28)日，南投、彰化、雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局氣象預報員官欣平表示，今天晚間雨勢比較趨緩，夜間會有一個小空擋，不過白天受到西南風影響，西半部沿海深夜會出現降雨，明天則從沿海降雨，轉成陸地型降雨，西半部會有降雨情形，中午過後，因為熱力對流作用，局部對流，部分地區會出現豪大雨的狀況。

不過官欣平也說，近來天氣不穩定，水氣較多，但是和今天相比，明天雨勢發展的情況比今天好很多，驟雨之後就可能出現陽光；花蓮影響小一點，多雲但也有降雨機率。

官欣平表示，這波鋒面影響到周五，周六開始就會恢復午後雷陣雨，另外夜間清晨，中南部比較容易降雨，但降雨情況會逐漸緩和，天氣會漸漸穩定，北部周末有放晴的機會。

氣溫部分，官欣平說，若有降雨，氣溫大概是26度至28度；若沒有下雨，大概是30度左右。