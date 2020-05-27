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預防長輩跌倒 研究建議：改善環境增加腿部肌力

中央社 / 新北27日電

研究顯示，長輩跌倒的環境因子包含地面不平濕滑、光線不佳及床具不當；個人自覺危險因子，以肌力退化、危機辨識不足及缺乏求助習慣為主；建議改善環境並增加腿部肌力體適能。

新北市仁愛之家保健組長蘇秀綾、社工組長余家榮和秘書馮曉郁，以「機構老人跌倒危險因子之探討」為題研究，今天獲頒「新北市自行研究案特優獎」。

市府社會局表示，高齡社會中，老年健康議題受重視，跌倒是老年人常見且影響重大的生活危機，會提高失能及死亡風險，也增加許多照顧及醫療成本。

獲獎3人在仁愛之家都服務超過10年以上，實務上發現，仁愛之家的住民意外事件類型，以跌倒居多。有個案原住在健康的安養區，卻因跌倒變成臥床重症患者，須轉至養護區。

研究發現，長輩會跌倒主要有地面不平濕滑、光線不佳及床具不當等環境因子；還有肌力退化、危機辨識不足及缺乏求助習慣的個人自覺危險因子。

研究提出具體改進作為包含，改善環境設備，如減少戶外路面不平整及高低差、定期清除仁愛之家院區青苔處，減少路面濕滑、加強院舍內外光線、調整住民床高及床欄，以適合每一名長輩個別狀態。

研究對一般居家預防長輩跌倒，建議行進動線避免有雜物、浴室避免濕滑、走道加裝扶手、合適的家具和寬鬆合身的衣著，及加強腿部肌力活動。

仁愛之家主任吳欽仁表示，透過研究報告改善各種裝備，強化宣導讓長輩了解自己身體退化，平時起身坐臥須小心，並養成求助習慣，善用緊急服務鈴；照顧者對長輩的行動也須適時協助和扶持，加強體適能活動。

患者

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