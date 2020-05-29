除菌抗疫 大金好空氣專家

撰文 / 李麗秋

防疫新生活運動已全面展開！雖然新冠肺炎疫情趨緩，但面對生活中各種病毒的威脅，該如何加強自我保護、有效防疫，儼然成為全民最關注的話題。除了落實肥皂勤洗手、平時配戴口罩、回家換上乾淨衣物等個人衛生保健，民眾在家中或室內時間增加了，如何提升室內的空氣品質，更顯得格外重要，空氣清淨機因而成為時下最熱門的防疫聖品。

▲大金推出的頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，能有效除菌、除塵、除臭，給你健康好空氣。 圖／和泰大金 提供
▲大金推出的頂級保濕空氣清淨機MCK70VSCT-W，具備雙重閃流放電功能，能有效除菌、除塵、除臭，給你健康好空氣。 圖／和泰大金 提供

●3個步驟 閃流除菌分解有害物質
市面上空氣清淨機種類眾多，到底該如何選擇呢？專家建議消費者選購時主要還是從三點來看：(1)吸入：進氣和換氣效率(2)捕捉過濾：灰塵/雜質/細菌(3)去除異味。

大金閃流除菌空氣清淨機，三步驟分解有害物質：(1)強大吸力：採用前吸入口及兩側，三方吸附灰塵至過濾網上。前面下吸入口，吸入接近地板的灰塵。 (2)靜電HEPA濾網：有效捕集灰塵和汙染物，不易阻塞。(3)閃流放電強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒。閃流放電還可針對機器內部分解抑菌，去除集塵濾網、保濕濾網和保濕水盤的細菌；內部機器+外部空間都乾淨！

▲大金閃流放電技術能有效淨化室內空氣。 圖／聯合報製表，大金資訊整理
▲大金閃流放電技術能有效淨化室內空氣。 圖／聯合報製表，大金資訊整理

●4大功能 除菌、除塵、除臭、保濕
大金空氣清淨機經過專業實驗室測試，能有效除菌、除塵、除臭除菌(諾羅、流感病毒/黴菌/大腸桿菌) 、除塵(灰塵/霧霾/塵蟎/花粉/過敏原) ，PM0.3去除率高達99.97%！除臭(甲醛/菸味/廢氣/有害化學物質)，獨特的保濕功能則可以保護喉嚨及呼吸道，降低因喉嚨過度乾燥增加病毒細菌入侵的機率。

頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W，「雙重閃流放電功能」超厲害，內部2倍速度分解有害氣體、異味。採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換；可過濾99.97%的PM0.3，及濾除細菌、流感病毒。超大風量7.0 m³/分鐘，快速清淨x促進空氣循環，大房間跟客廳也能快速清淨整個空間。

▲頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W，採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換濾網。 圖／和泰大金 提供
▲頂級保濕X空氣清淨機MCK70VSCT-W，採用業界首創TAFU長效濾網，效率提升1.4倍，長達10年不用更換濾網。 圖／和泰大金 提供

●設計完美搭配多變居家風格
因應不同空間大小的需求，Mini Tower：MC55USCT、MC40USCT，迷你設計簡約美型，降低高度為50cm、寬度與深度僅有27cm，應用更多元，適用於中小坪數。台灣獨家的「PM2.5六色顯示面板」，能自動偵測環境中的PM2.5濃度，清楚顯示在運轉面板上，讓您隨時掌握居家好空氣，簡單更聰明！

MCK55USCT-W(靚白)、MCK55USCT-T(紳棕)，雙精典色、簡約美型，纖長優美的設計完美搭配多變居家風格。美肌保濕功能能夠自動調濕，或選擇你想要的濕度。保持房內空氣清淨與舒適溼度，維持肌膚水嫩光澤、預防乾燥引起的皺紋粗糙等皮膚問題，對於喉嚨跟呼吸道也有優秀的保健效果！

▲大金空氣清淨機可完美搭配多變的居家風格。 圖／和泰大金 提供
▲大金空氣清淨機可完美搭配多變的居家風格。 圖／和泰大金 提供

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