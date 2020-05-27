快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
天河鮮物創辦人劉天和(左)辭世，漁民、網友不捨。圖／摘自天和鮮物粉絲頁
天河鮮物創辦人劉天和(左)辭世，漁民、網友不捨。圖／摘自天和鮮物粉絲頁

「謝謝您，願您成為幸福天使」，天和鮮物粉絲團貼出董事長劉天和辭世的消息，漁友們紛相轉告表達不捨。據了解，劉天和日前於東部旅行時，心臟突感不適，急救無效，近日家屬低調辦理後事，僅以「 對天，對地，對得起自己的良心，一直是我的信念，所以人生的這條漫漫長路，我選擇做自己」，「遺憾地，來不及道別， 只能獻上最後的祝福」，以此告別，也緬懷劉天和。

劉天和是天和鮮物的創辦人，48歲罹癌，而走向「健康食材」這條不歸路。劉天和選定澎湖外海作為養殖基地，投入漁業養殖，2003年成立台灣首家自產自銷的農企業「天和鮮物」，主打無汙染的魚；接著，養出無汙染的豬、雞、牛、羊，甚至首創餐飲超市，進駐超商與百貨賣場。

劉天和曾說，「如果沒有生病，我絕對不會做有機」，他曾對媒體直言，罹患大腸癌讓他痛不欲生，卻也成為跨入新事業的強大動力。大病之前是夜貓子，病後成為超級晨型人，清晨3點起床、爬山，飲食清淡、好消化，很少外食，他曾說，「愈了解外面的食物，愈不敢吃」。

病痛讓他更堅持，天和鮮物走在前端，艱辛過程外人難以想像，「到現在還是賠錢，這要有很強的信念才能堅持」，漁友私下說，既欽佩又不捨。「像是2008年冬天，台灣出現百年來不曾出現過的大寒害，天和在澎湖40多萬隻魚一夕間凍死，總計損失超過5億元」，相知的漁友們以為劉天和會就此放棄，「但隔天，他就重回崗位」。

天和鮮物邁向第18年，距離損益兩平仍有一大段路，很多人勸他「放棄」，但他總說，「這是一份重生後的任務」。就是這樣的堅持，台灣有好魚鮮肉。目前天和鮮物在全台已開出5家超市、餐廳，以及7家和全家便利商店複合經營的門市。

有人說「他是用生命養出最好的龍膽石斑」，也是他「讓海鱺變世界名魚」，如今辭世，天和鮮物一貫低調，不願對外發言。網友悲嘆不捨留言，「董事長是台灣良心事業的表率」，「您幫助過數不清的人，一輩子都在奉獻自己，真的很感動，祝福您是天上最快樂的天使！」

天和鮮物在澎湖漁場養出無毒魚。圖／摘自天和鮮物粉絲頁
天和鮮物在澎湖漁場養出無毒魚。圖／摘自天和鮮物粉絲頁

澎湖 大腸癌

延伸閱讀

531位愛心天使捐款 圓安仁家園購買巴士美夢

財經觀點／留心「墮落天使」 抓緊債市天堂路

沒有翅膀的天使！捐贈英雄IU半個月內捐款6次，金額高達4億韓元獲網盛讚

武漢天河機場復航 首日11714人次

相關新聞

鋒面接力報到水庫解渴 6月底前全台用水無虞

近兩週鋒面接續報到，為台灣帶來豐沛雨量，南部多個水庫挹注解渴，水利署表示，目前到6月底全台用水無虞

鋒面影響 屏東獅子鄉日累積雨量破300毫米

受到鋒面影響，中南部今天大雨或豪雨不斷，根據中央氣象局觀測，截至今晚8時20分，屏東縣獅子鄉獅子測站累積雨量破300毫米...

公車改裝亂排空汙 環署移送法辦最高罰7年併科1500萬元

本報日前報導環保署查獲客運公司非法改裝車輛空氣汙染防制設備，排放未經處理的氮氧化物，嚴重影響道路空氣品質，但依據現行空汙...

口罩低於5元業者反彈 經濟部澄清是參考價

經濟部長沈榮津今天表示，市售口罩每片售價低於5元；此話被視為訂下自由銷售價格天花板，引起廠商反彈。經濟部官員解釋，實名制...

好天氣再等等！ 氣象局：北部周末可望放晴

受到鋒面影響，南投縣已有豪雨發生；鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今(27日)晚至明(28)日，南投、彰化、雲...

喘一口好氣 國際扶輪社捐肺復原治療設備給陽大附醫

宜蘭氣候潮濕，罹患慢性下呼吸道疾病患者比例高居全國第三名，氣喘病人也多，有感於人口老化的呼吸胸腔疾病增加，國際扶輪352...

今夏必賞美景 竹子湖繡球花地景華麗登場

台北市陽明山竹子湖種植的繡球花，品種多樣、色彩豐富，農園精心設計的繡球花地景設計近期已完成，配上花兒陸續綻放，景緻美不勝...

影／故宮啟用新一代導覽大廳 亞洲最長文物互動牆現身

迎接後疫情時代的藝文新生活運動，故宮北院今啟用全新的導覽大廳，長12公尺的「文物互動導覽牆」現身，以數位科技「典藏」33...

穿戴裝置新貨到！HUAWEI WATCH GT 2e支援百種運動模式

養成固定的運動習慣是追求健康人生的基本守則，選擇適合的穿戴裝置能夠幫助記錄運動相關數值，更是管理個人健康的好幫手。HUA...

自由買賣口罩價低於5元 業者齊喊不合理

口罩6月起將開放自由銷售，經濟部說每片應會低於新台幣5元，口罩業者包括康那香、中衛與華新醫材大喊不合理，強調原料飛漲，加...

6月口罩解禁 市面醫療口罩可能漲到一片10元

中央已決定6月1日起口罩解禁，彰化縣口罩大廠華新公司董事長鄭永柱說，因為原料漲了1到3倍，若根據所漲的成本，市場零售價可...

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

「謝謝您，願您成為幸福天使」，天和鮮物粉絲團貼出董事長劉天和辭世的消息，漁友們紛相轉告表達不捨。據了解，劉天和日前於東部...

熱門新聞

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

台南滂沱大雨沒下在水庫 曾文水庫趁機排砂

6月口罩解禁 市面醫療口罩可能漲到一片10元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。