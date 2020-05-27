「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

「謝謝您，願您成為幸福天使」，天和鮮物粉絲團貼出董事長劉天和辭世的消息，漁友們紛相轉告表達不捨。據了解，劉天和日前於東部旅行時，心臟突感不適，急救無效，近日家屬低調辦理後事，僅以「 對天，對地，對得起自己的良心，一直是我的信念，所以人生的這條漫漫長路，我選擇做自己」，「遺憾地，來不及道別， 只能獻上最後的祝福」，以此告別，也緬懷劉天和。

劉天和是天和鮮物的創辦人，48歲罹癌，而走向「健康食材」這條不歸路。劉天和選定澎湖外海作為養殖基地，投入漁業養殖，2003年成立台灣首家自產自銷的農企業「天和鮮物」，主打無汙染的魚；接著，養出無汙染的豬、雞、牛、羊，甚至首創餐飲超市，進駐超商與百貨賣場。

劉天和曾說，「如果沒有生病，我絕對不會做有機」，他曾對媒體直言，罹患大腸癌讓他痛不欲生，卻也成為跨入新事業的強大動力。大病之前是夜貓子，病後成為超級晨型人，清晨3點起床、爬山，飲食清淡、好消化，很少外食，他曾說，「愈了解外面的食物，愈不敢吃」。

病痛讓他更堅持，天和鮮物走在前端，艱辛過程外人難以想像，「到現在還是賠錢，這要有很強的信念才能堅持」，漁友私下說，既欽佩又不捨。「像是2008年冬天，台灣出現百年來不曾出現過的大寒害，天和在澎湖40多萬隻魚一夕間凍死，總計損失超過5億元」，相知的漁友們以為劉天和會就此放棄，「但隔天，他就重回崗位」。

天和鮮物邁向第18年，距離損益兩平仍有一大段路，很多人勸他「放棄」，但他總說，「這是一份重生後的任務」。就是這樣的堅持，台灣有好魚鮮肉。目前天和鮮物在全台已開出5家超市、餐廳，以及7家和全家便利商店複合經營的門市。