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下班要小心！慎防強降雨 17縣市豪大雨特報一次看
受到鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今（２７）日南投縣有局部大雨或豪雨，台中至嘉義、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部大雨發生的機率。
氣象局表示，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。
【中央社／台北27日電】
中央氣象局今天表示，今天入夜後雨勢會稍微緩和，但明天仍受到鋒面影響，還是會下雨，29日鋒面南移加上強度減弱，是天氣的轉換期，未來則以西南風為主。
氣象局今天表示，下午預估中部仍會有較大雨勢，南部到屏東雖然還會有些降雨，但會緩和許多。
氣象局說，入夜後雨勢都會逐漸緩和，但鋒面還在台灣上空夜間是空檔，但明天天氣仍受到鋒面影響，天氣仍然不穩定。
氣象局表示，29日鋒面南移，強度減弱，屬於過渡期，將從整天陣雨或雷雨轉為午後雷陣雨的天氣型態。
氣象局表示，5月29日到6月2日鋒面遠離，另一較不穩定的低壓區位於長江流域，台灣附近吹著西南風，迎風面的中南部地區在清晨至上午有局部短暫陣雨，但整體天氣漸轉為多雲，午後山區、近山區及西南風下風處容易有局部短暫雷陣雨。
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