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影／20位女神獻愛 包下罕病媽800口罩套再捐出募款20萬

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
「IMBA公益小姐姐」團隊，主動向罕病兒媽媽訂購800個口罩套，讓罕病家庭獲得收入外，並發起公益愛心義賣，不到一個月時間，就募集到20萬元，並決定回捐給罕病基金會。 記者簡浩正／攝影
「IMBA公益小姐姐」團隊，主動向罕病兒媽媽訂購800個口罩套，讓罕病家庭獲得收入外，並發起公益愛心義賣，不到一個月時間，就募集到20萬元，並決定回捐給罕病基金會。 記者簡浩正／攝影

「別擔心，我『罩』你！」新冠肺炎疫情至今，全球陷入恐慌，即便台灣疫情控制得宜，但因民眾也減少出門消費，連帶的使罕病基金會等社福團體，捐贈與義賣等活動都明顯減少。如罕病媽媽的自製口罩套，近幾個月滯銷而收入大減，連帶使生活陷入困境。

而這樣的困境，「女神們」看到了。20位來自各行各業的年輕女性，組成「IMBA公益小姐姐」團隊，意表以一群獨立、商業上有成就的女性來做公益。

她們主動向婉榆、震鞍、虹安等三位罕病兒媽媽們訂購所製作800個口罩套，讓罕病家庭獲得收入，並運用自身的影響力，發起「別擔心我罩你 Women Can Help」公益愛心義賣，不到一個月時間，就募集到20萬元，並決定回捐給罕病基金會。

IMBA公益小姐姐團隊今天將20萬捐給罕病基金會，由創辦人陳莉茵收下，用以幫助因為疫情，經濟受到影響的罕病病家。縫製這批口罩套的婉榆媽媽鄭如媚、震鞍媽媽郭瑩甄現場示範，教這群公益小姐姐們拷克、製作口罩套；婉榆也小露身手，示範如何裝訂布口罩。

鄭如媚說，婉榆罹患軟骨發育不全症，雖已16歲，但身高比一般人矮，行動也多靠輪椅；單親的她為了照顧三個孩子，很早就在家縫製拼布包、口罩套、手工皂等藝品來維持家計；她也加入由罕病基金會所推動的「罕病就業推廣計畫」，讓她利用有限時間發揮所長，至企業活動、家庭日等會場擺攤，增加收入。

最近因新冠肺炎疫情，企業活動大減，鄭如媚無法擺攤，連帶使家計更辛苦，她感謝這群小姐姐認購口罩，讓她暫度過難關。

郭瑩甄說，她也為了照顧罹患「努南氏症」、「神經纖維瘤」雙罕病的震鞍，選擇在家工作，販售手工藝布包。因震鞍有發展遲緩，15歲了，行為能力仍像2歲孩童，需要照顧。她也感謝罕病與這群小姐姐的支持，讓她更有動力。

IMBA公益小姐姐發起人之一王茌茌說，她從事美容SPA業，看到罕病網站有此需求，有人主動聯繫促成此美事，並號召其他人一起認購並義賣，很開心能盡一分心力。

罕病基金會執行長陳冠如表示，感謝這群小姐姐認購口罩套，罕病持續推動「罕病就業推廣計畫」，讓罕病友與家人可利用有限時間發揮所長，至企業活動、家庭日等會場擺攤，來增加收入。基金會目前正建置網站，未來將新增網路販售通路，助罕病家庭，也歡迎民眾上罕病基金會網站查相關訊息

婉榆媽媽（左一）與震鞍媽媽（右二）表示，最近因新冠肺炎，企業活動大減，無法擺攤，連帶使家計更辛苦。很感謝這群小姐姐認購口罩外，也希望民眾支持。記者簡浩正／攝影
婉榆媽媽（左一）與震鞍媽媽（右二）表示，最近因新冠肺炎，企業活動大減，無法擺攤，連帶使家計更辛苦。很感謝這群小姐姐認購口罩外，也希望民眾支持。記者簡浩正／攝影
罕病兒婉榆（圖右黃衣服者）小露身手，向公益小姐姐們示範如何裝訂布口罩。記者簡浩正／攝影
罕病兒婉榆（圖右黃衣服者）小露身手，向公益小姐姐們示範如何裝訂布口罩。記者簡浩正／攝影
婉榆媽媽說，婉榆罹患罕見的軟骨發育不全症，她為了照顧三個孩子，很早就在家縫製拼布包、口罩套、手工皂等藝品來維持家計。記者簡浩正／攝影
婉榆媽媽說，婉榆罹患罕見的軟骨發育不全症，她為了照顧三個孩子，很早就在家縫製拼布包、口罩套、手工皂等藝品來維持家計。記者簡浩正／攝影
婉榆媽媽說，婉榆罹患罕見的軟骨發育不全症，她為了照顧三個孩子，很早就在家縫製拼布包、口罩套、手工皂等藝品來維持家計。記者簡浩正／攝影
婉榆媽媽說，婉榆罹患罕見的軟骨發育不全症，她為了照顧三個孩子，很早就在家縫製拼布包、口罩套、手工皂等藝品來維持家計。記者簡浩正／攝影
20位來自各行各業的年輕女性，組成「IMBA公益小姐姐」團隊，來齊做公益。記者簡浩正／攝影
20位來自各行各業的年輕女性，組成「IMBA公益小姐姐」團隊，來齊做公益。記者簡浩正／攝影

口罩 疫情

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