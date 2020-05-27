關節卡卡 小綠人標章將增「關節保健」功效

健康食品「小綠人」標章將納入第14項功效，因應高齡社會，衛福部食藥署宣布增訂「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，把「關節保健」納入健康食品類別，廠商只要能證實可改善雙足負重功能差異、具軟骨保護效果、減少膝關節腫脹等，就能申請小綠人標章。

「健康食品」目前可宣稱的保健功效共13項，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓。

食藥署食品組科長楊依珍表示，由於有研究單位申請，希望健康食品增設「關節保健」功效，專家審查後，考量台灣在2018年正式邁入高齡社會，關節不適是銀髮族常見症狀之一，足以影響日常行動能力，甚至生活品質，因此決定增訂。

楊依珍說，本次預告增訂的「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，要求業者申請標章時必須進行「人體食用研究」或「動物實驗」，並訂定規範，包括實驗執行單位與執行人、實驗對象、實驗方法、檢測項目、實驗數據統計分析、結果判定基準及功效宣稱等，供廠商依循。

楊依珍表示，必須經研究證實有助於改善關節不適、患肢的負重功能、具軟骨保護效果、可減少活動限制或減少膝關節腫脹，並經食藥署專案審查後，才可取得小綠人標章，並宣稱功效、廣告或介紹。