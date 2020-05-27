嬰幼不宜戴口罩 兒科：恐致休克

嬰幼兒戴口罩恐阻礙呼吸，甚至會有休克風險。因疫情大家都戴起口罩，然而日本小兒科醫會警告，2歲以下嬰幼兒因呼吸道較窄，戴口罩恐怕會阻礙呼吸，導致中暑甚至休克等風險，台灣疫情指揮中心也曾回應，1歲以下嬰幼不強制戴口罩，改為宣導民眾讓給嬰兒1.5尺安全空間。

恐有休克風險

根據《朝日新聞》報導，日本小兒科醫會指出，嬰幼兒呼吸道較窄，戴口罩會使得呼吸困難，近一步損害心臟和呼吸系統，導致中暑和休克等危險。

另外，嬰幼兒不像大人能用言語表達身體不適，若是戴上口罩，會讓家長難以第一時間察覺嬰幼兒的身體變化，例如嘴唇發紫、臉部面色有異等，戴口罩會讓家長錯失察覺並處理的黃金期。

盼給嬰幼兒留空間

根據統計，在新冠肺炎確診人中，嬰幼兒仍佔非常少數，幼兒園、托嬰中心也極少發生群聚感染問題。根據CNN報導，美國疾病管制署（CDC）也同意，戴口罩對2歲以下的嬰幼兒而言，傷害恐怕比保護的作用來得多。

針對嬰幼兒戴口罩的問題，指揮中心也曾於上個月在記者會上表示，由於嬰幼兒口罩戴不住，又會有窒息風險，因此1歲以下嬰幼兒可以不用戴口罩，但希望民眾能為嬰幼兒讓出1公尺到1.5公尺的空間，保護嬰幼兒也保護自己。

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