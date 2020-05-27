斷層多、開發密 專家：台北不宜居

台北盆地容易淹水，斷層又多，並非宜居首選。台北市為首都，地狹人稠，房價年年高漲，但專家表示，以地質觀點來看，台北爲盆地地形容易淹水、有多個斷層貫穿，還有嚴重的熱島效應，加上過度開發、人口密過高，其實並不適合居住，反而桃園、台中等台地地形，是較為安全的居住選擇。

活斷層的危機

中研院地球科學所兼任研究員汪中和表示，台北因天然地形條件限制加上過度發展，其實不適合居住。他表示，台北市不過380平方公里左右，卻擠了600到700萬人，人口密度非常高，要維持良好生活品質本來就很困難，且有斷層穿過、容易淹水、熱島效應等缺點，加上暖化導致海平面上升，都可能對居住安全造成危害。

他指出，台北盆地下有多個斷層穿過，從北邊的山腳斷層、中間的新莊斷層，再往南邊屬於臺北斷層，萬一發生大地震，將會損失慘重。

另外，因為是盆地地形，本來就是淹水易發區，加上地下水超抽，地層下陷面積至今已有240平方公里，加上台北開發歷史悠久，房屋老舊，當天然災害來臨影響會更嚴重。

台大地質系教授陳文山也在接受媒體專訪時提到，台北盆地下共有33條活動斷層，若依照中央氣象局的標準，更多達50條，只要發生6級以上的淺層地震，一定會有災情發生。

海平面上升的威脅

汪中和還提醒，全球暖化帶來的海平面上升，也會對台北有影響，因海水很有可能從地勢低窪的關渡平原一帶蔓延進都會區。

根據科技新報報導，綠色和平組織曾預估，台灣將在21世紀末期增溫超過3度，而海平面的增幅，已過去20年經驗來看，預測會上升 0.63 公尺，到了2050年恐會「淹沒5座台北市」。

台地較適合居住

汪中和建議，比起台北，桃園以南到台中因是台地，比較適合居住，他也提醒民眾在購屋前，可以多多參考國外的氣象、地質研究資料，台灣的內政部、中央地質調查所、水利署防災中心，也都會定期更新台灣的地質資料，如哪些地方是淹水潛勢地區、哪裡是土石流易發生的順向坡。

他認為，各種天然災害裡，首要防範的一定是活斷層，「因為房子再堅固，斷層一移動就沒了。」第二個是順向坡，第三個才是淹水，因為淹水受害比較輕微，而台灣也因常發生淹水，所以民眾可以保洪水險。當然，海邊也絕對不能住，「雖然風景非常好，一旦海水上升，家園就消失了。」

天氣風險公司總監賈新興則建議政府，既然握有豐富的地質和氣象資源，應該在做國土規劃上更積極運用，或者用這些資料規範建商開發範圍、提醒民眾購屋需要注意的事項等。

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