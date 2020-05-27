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打掃找到民國71年「古董乾衣機」竟沒壞 網：以前產品超耐用
民國71年的乾衣機，距離現在38年，插電後竟然還能用！一名女網友在家大掃除時，找到一台全新未拆封的台熱牌萬里晴乾衣機，並表示是當年阿祖抽獎抽到的獎品，自己好像很幸運的挖到古董寶貝，沒想到貼文一出，引來大批網友共鳴，稱「這台真的是超級好用，用20年都沒壞過」。
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，自己打掃家裡時，找到一台台熱牌萬里晴乾衣機，保固出產是民國71年，高興直呼自己是不是挖到寶了，後來詢問家裡長輩才知道，這台乾衣機是當年阿祖抽獎獲得的獎品，本來要給姑姑（阿祖的孫女）當嫁妝，結果姑姑沒嫁人，就一直堆在角落，原po發現並拆開後，竟然是全新且綠色亮晶晶、完好無缺的古董乾衣機。
另外，有網友建議留著紀念就好，因為置放許久的電器，可能線路都已經受潮或內部脆弱化，會有電線走火的可能，且以前的乾衣機可能沒有省電裝置，若使用電費會高的嚇人。原PO也表示，考量多方因素，自己也怕使用後有爆炸的疑慮，所以應該會繼續放在原地當成置物櫃。
雖然原PO沒有要使用的打算，但仍然有許多網友都在使用這台乾衣機，稱「這台烘乾機是當年家電用品賣得很好，耐用程度高故障率低，CP值超高」、「以前的東西真的耐用！服役中...」、「台熱牌加一，耐用度超高！！沒修過，至少用了20年，我只有自己換過膠圈，從娘家搬來繼續用」，還有網友笑說「我只覺得原PO家也太久沒打掃了」、「抽到這個獎品在當年應該是大獎」。
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