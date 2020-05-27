6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名制雙軌並行，每片口罩應會低於5元。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，經濟部長沈榮津在會中表示，口罩產能從一開始188萬片，透過政府採購機器跟民間等陸續加入生產行列，口罩國家隊達日產能2000萬片，疫情穩定後，購買需求也在下降，已經完成階段性任務，預估每天需求約800萬片，因此6月1日將改採定額徵用。

沈榮津表示，自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2億到3億片，目前台灣民眾口罩需求已趨緩且穩定，此時正是將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業的好時機。

沈榮津說，6月1日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產的醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，並取消台灣民眾每人每2個月寄送30片口罩給海外二親等親屬限制。

不過，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量的口罩可供應國內民眾。

外界擔心口罩回歸自由市場價格遭哄抬或存量不夠，陳時中表示，由於14天9片實名制規定仍並行，若擔心大量購買，國內口罩庫存量很夠，大家可以盡量買。

市售口罩價格方面，沈榮津指出，口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制仍不變，其餘將恢復自由買賣和市場機制，考量實名制價格仍為每片5元，廠商、通路商必須考慮到實名制5元，定價時每片一定會低於5元，由民眾自己選擇。

沈榮津強調，由於一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬「刑法」第251條行政院公告的生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為；而根據「公平交易法」第15條，業者之間也不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

口罩禁令解除、開放自由市場買賣消息一出，沈榮津說，昨天口罩業者提到，在訂單方面，有很多電話來詢問，貿易商甚至海外通路商都是多元詢價，訂購量有千萬片或者是以億為單位的大單都有，希望國內各廠商一起打國際盃。