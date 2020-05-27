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拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮壽豐、鳳林、光復等居民北上，在寒舍艾美酒店前抗議卜蜂未經當地居民同意，擅自設置6座養雞場，破壞當地水源、田地，居民要求卜蜂滾出花蓮。記者葉冠妤/攝影
花蓮壽豐、鳳林、光復等居民北上，在寒舍艾美酒店前抗議卜蜂未經當地居民同意，擅自設置6座養雞場，破壞當地水源、田地，居民要求卜蜂滾出花蓮。記者葉冠妤/攝影

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公所、縣政府核備部分證照下，養雞場進駐迫在眉睫。卜蜂今在寒舍艾美酒店開記者會，花蓮居民則特地北上，在場外抗議，高喊拒絕養雞污染，要求卜蜂離開花蓮。

卜蜂去年在彰化發生的非法棄置污泥案，今開記者會說明後續處理。在場外抗議的花蓮旅北青年蔡中岳質疑，卜蜂在彰化前科累累，卻口口聲聲說到花蓮會處理好，這樣沒有信用的企業，讓人擔心。

反卜蜂養雞場鳳林自救會副會長Lisin Haluway說，今天到台北來心裡很沉重，從五月初多次上街抗議、陳情，也早就破萬人連署反對卜蜂，鳳林鄉親很納悶「到底要講幾次，你們才聽得懂？」

Lisin指出，卜蜂要在鳳林蓋養雞場，其中一間在水源地，另兩間離部落、聚落不到兩、三百公尺，這裡的土地是祖先世代流傳下來，「我們才是這裡的主人」，卜蜂怎可以不經過居民同意，就在此大型開發？

花蓮光復馬佛部落青年階層代表Lahok則說，部落居民多飲用地下水，每天下午吹南風時，養雞場的氣味也會吹進部落內，若在距離部落主要生活區附近設養雞場，只會讓部落生活品質惡化。

縱谷聯盟台北聯絡人陳培瑜強調，建議卜蜂先收拾完已造成的西部環境污染，再與花蓮協商，原訂各階段開發工程均須清楚明確宣示暫停，縣府、卜蜂再後續與居民的溝通過程也要秉持公開透明，聆聽民意。

Lisin預告，這周六(30日)下午1點，花蓮居民將在光復農會廣場集結，再度上街頭展現要卜蜂滾出花蓮的決心。

青年 記者會 自救會

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