搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯店，退房時可獲得一張面額1,000元的優惠券，可於7家飯店抵用住宿、餐廳、酒吧等消費，但須於館內單筆帳單消費滿4,000元，方可折抵使用，約75折。

7家直營飯店包含台北國泰萬怡酒店、台北W飯店、台北北投雅樂軒酒店、台北中山雅樂軒酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，以及台中萬楓酒店。

台北國泰萬怡酒店總經理陳玫安指出，身為全球最大飯店集團，萬豪國際為了提升國內旅遊消費意願，同時答謝疫情期間會員的支持，特別串聯本次參與活動的7家飯店，也預估透過優惠券的聯合行銷，將為各飯店提升15%~20%的住房率。

活動推出的1,000元聯合優惠券可使用至今年12月30日。