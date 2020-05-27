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抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
今年福隆沙雕藝術季的亮點之一「55公尺巨人」。圖／福容大飯店提供
今年福隆沙雕藝術季的亮點之一「55公尺巨人」。圖／福容大飯店提供

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福隆海水浴場熱鬧開展，撐過疫情前期的低靡氣氛，主辦單位改以「台灣沙雕團隊」為主，打造32座沙雕巨作。

其中包括最夯的「防疫國家隊」，戴著粉紅口罩坐鎮沙雕展；主要作品還有全台最大達55公尺的巨人沙雕作品，從彩虹橋望向沙雕展區，就能看到偌大的巨人「躺」在沙灘上等待救援。5/30開展當日中午12點前，主辦單位開放前1000名遊客免費入場，活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動。

今年沙雕季的主題，講述一名巨人在海洋旅行的過程中，意外飄流到福隆沙灘，一連串的冒險就在福隆沙雕季登場。遊客可跟著巨人的腳步，穿梭在大小人國的神祕世界，展區盡頭8米高的黃金金字塔沙雕，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，每當日落時分，東北角的夕陽光束就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上，遊客就像沐浴在聖光下尊貴的法老王，享受著獨一無二的陽光。

鄰近的福容大飯店福隆也在園區設置兩座絕美打卡點，手工編織的「天空之眼」裝置藝術，還有「FULONG」地標等。

福隆沙雕藝術季走向第13年，主辦單位表示，今年將加大展區範圍及沙雕作品尺寸，增加人與人之間的安全距離，同時在入口的售票處也裝設戶外型體溫偵測儀、人潮流量管制設備，入口處也安裝臨時洗手台。

位於東北角的福容大飯店福隆即日起至7/14推出「格列佛的夢遊世界」住房專案，兩人成行平日6,999元起，加贈早晚餐各兩客，以及休閒活動好禮四選一，包括夜訪沙蟹生態導覽、追風鐵馬行，以及趣味的手做DIY、實境VR體驗。相關資訊可上網查詢：www.fullon-hotels.com.tw/fl。

活動資訊：

地點：福隆海水浴場

期間：109年5月30日至9月30日，8：30~18：00

主題：巨人的夢遊世界

亮點：防疫國家隊、55公尺長沙雕巨人、8公尺高金字塔沙雕

沙雕數：32座

沙雕師：13位(12名台灣籍、1名中國籍)

福容大飯店設計的打卡點「天空之眼」。圖／福容大飯店提供
福容大飯店設計的打卡點「天空之眼」。圖／福容大飯店提供
2020福隆沙雕藝術季作品「防疫國家隊」。圖／福容大飯店提供
2020福隆沙雕藝術季作品「防疫國家隊」。圖／福容大飯店提供
「台灣稀有動物」也入列。圖／福容大飯店提供
「台灣稀有動物」也入列。圖／福容大飯店提供

沙雕 福隆 沙灘

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