成大醫院發現免疫疾病最新型態 向全球發表

南部一名病患因為持續一個月以上頸部雙側腫大、伴隨眼球凸出等症狀而就醫，經成大醫院病理部診斷為一種免疫疾病「免疫球蛋白G4相關性疾病」，而且經過病理分析，發現了之前全球發表5種樣態之外的第6種，目前已向全球發表這項最新發現。

這名患者因持續超過1個月雙側頸部逐漸變大的腫塊求診，伴隨有左側眼皮下垂、眼球凸出與視野模糊的症狀。電腦斷層顯示雙側頸部與鎖骨上多顆腫大淋巴結，病人接受頸部淋巴結切片，但因型態學困難診斷，而向成大醫院病理部教授張孔昭諮詢。

病理部醫師陳盈妊表示，病人血清IgG4> 4400 mg/dL、進階電腦斷層顯示左眼眶後有浸潤性病灶、腹腔內與腹股溝處亦有多顆腫大淋巴結，經IgG4和IgG免疫染色，最終診斷為免疫球蛋白G4相關性淋巴結腫大的第6種新型態「類感染性單核球增多症」。經類固醇治療，腫大的淋巴結逐漸縮小，於1年後追蹤已無症狀。

陳盈妊表示，2003年以來，醫界陸續新發現全身性的發炎纖維化的疾病─免疫球蛋白G4相關性疾病(IgG4-related disease)，疾病引起的淋巴腫大，通常會與其他侵犯器官的症狀一起出現，在做淋巴結診斷時，容易與許多良性或惡性疾病混淆，造成臨床過度或不必要的治療。

免疫球蛋白G4相關性疾病的影響，可能遍及全身器官，如唾液腺、胰臟、肺臟、甲狀腺、淋巴結等，其致病機轉尚不完全清楚，但有越來越多證據顯示可能屬於自體免疫疾病的一種。因其為較新發現的疾病，實際發生率不明，甚至可能被低估；一般而言，中老年男性發生率稍多，但若表現在頭頸部的則以女性為多，發生於小孩的案例也逐漸增加。

過去認為，免疫球蛋白G4相關性疾病的型態學上有5種變化：(1)類多發性Castleman氏病；(2)反應性淋巴濾泡增生；(3)淋巴濾泡間漿細胞增多伴免疫母細胞；(4)類淋巴結中心進行性轉換；和(5)類發炎性假性腫瘤，但成大在研究這個病例時發現不屬於上述5種，而新增了第6種新型態—類感染性單核球增多症。

陳盈妊說，為了提高「免疫球蛋白G4相關性淋巴結腫大」的正確診斷率，成大醫院病理部正進行收集此類案例，希望藉由詳細分類其型態歸屬，並與臨床表現相結合，以增加對此疾病進程的更多認識。

免疫球蛋白G4相關性疾病的共同特徵為臨床呈現腫瘤樣病灶，病理檢查下的IgG4陽性淋巴球漿細胞浸潤及漩渦狀纖維化，是主要診斷依據，通常會伴隨有血清中IgG4 濃度升高。陳盈妊指出，臨床症狀會因為患病位置而有所不同，除了腫瘤樣病灶外，4成病人會有過敏症狀，如氣喘、異位性皮膚炎等。

治療方式以類固醇為第一線用藥，對多數病人效果良好，但仍有可能復發。當復發或類固醇治療無效時，使用rituximab的B細胞清除療法也有一定效果。治療與否、治療時程，通常會依據侵犯器官與疾病病程決定。