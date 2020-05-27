骨髓驗血建檔17年 白血症家屬完成周邊幹細胞捐贈

新北市34歲小羽（化名）曾見證叔叔罹患血癌，並接受骨髓移植重生過程，為幫助與叔叔有相同病症的人，主動參與骨髓驗血建檔，歷經17年終於配對成功，不辭辛勞從新北市到嘉義縣大林慈濟醫院捐贈周邊幹細胞，為白血病患者燃起重生的希望。

小羽目前從事電商工作，大學主修醫務管理時曾上過認識大體老師的課程，加上父親是藥師、母親為慈濟志工，對生死有豁達與助人的觀念，慈濟骨髓關懷小組表示，當發現患者與小羽配對成功，原本擔心小羽會因新冠肺炎疫情拒絕，但小羽毫不猶豫答應接受複檢，並順利完成捐贈。

小羽表示，叔叔1998年罹患血癌，白血球數異常高達3萬多個，是慢性骨髓白血病，2年後轉成急性骨髓性白血病，需做骨髓移植手術，經過多次的比對，獲好心人士捐贈周邊血幹細胞且移植成功。

大林慈濟醫院血液腫瘤科洪崇霖醫師表示，血癌又稱白血病，源自於骨髓內白血球的不正常增生，初期症狀有食慾減退、疲倦、出血瘀斑等，確診需依靠骨髓檢查，治療可選擇傳統的化學治療及標靶藥物，但對部分病人來說，造血幹細胞移植仍極為重要，甚至是唯一的治癒機會。