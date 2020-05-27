台灣思覺失調盛行率低 衛福部：一定有小部分醫療黑數

思覺失調全球盛行率約1%，但台灣思覺失調盛行率卻僅約0.4%。民進黨立委鄭運鵬今在立院質疑，台灣的統計數字恐有黑數。衛福部心理及口腔健康司司長諶立中回應，黑數存在與否不是零跟一的選擇，一定會有小部分的醫療黑數。

諶立中表示，思覺失調是基因遺傳導致的疾病，所謂思覺失調全球盛行率約1%的數字並不是非常嚴謹、經臨床調查後的統計數字，只是一般常識的說法；但台灣0.4%盛行率卻是經流行病學調查出來的。

諶立中說，思覺失調全球盛行率數字，每個國家都不一樣，台灣數字是偏低，一定有一些黑數；諶提到，30年前大家在路上走一走可能就會碰到有自言自語、傻笑的這種病人，現在看不太到是因為現在醫療進步，他們都接受治療了。

諶立中舉例，美國約翰霍普金斯教授拜訪衛福部時表示，奇怪在台北沒有看到到處是精神病人，但走到美國紐約或華盛頓滿街都可以看得到精神病人變成遊民到處走。

諶立中說，當時他回覆，台灣治療的比較好，可能有一些少部分沒有病識感，不願意出來接受治療，但大部分病人都接受治療。