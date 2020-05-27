快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣思覺失調盛行率低 衛福部：一定有小部分醫療黑數

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

思覺失調全球盛行率約1%，但台灣思覺失調盛行率卻僅約0.4%。民進黨立委鄭運鵬今在立院質疑，台灣的統計數字恐有黑數。衛福部心理及口腔健康司司長諶立中回應，黑數存在與否不是零跟一的選擇，一定會有小部分的醫療黑數。

諶立中表示，思覺失調是基因遺傳導致的疾病，所謂思覺失調全球盛行率約1%的數字並不是非常嚴謹、經臨床調查後的統計數字，只是一般常識的說法；但台灣0.4%盛行率卻是經流行病學調查出來的。

諶立中說，思覺失調全球盛行率數字，每個國家都不一樣，台灣數字是偏低，一定有一些黑數；諶提到，30年前大家在路上走一走可能就會碰到有自言自語、傻笑的這種病人，現在看不太到是因為現在醫療進步，他們都接受治療了。

諶立中舉例，美國約翰霍普金斯教授拜訪衛福部時表示，奇怪在台北沒有看到到處是精神病人，但走到美國紐約或華盛頓滿街都可以看得到精神病人變成遊民到處走。

諶立中說，當時他回覆，台灣治療的比較好，可能有一些少部分沒有病識感，不願意出來接受治療，但大部分病人都接受治療。

衛福部 民進黨

延伸閱讀

美單日死亡人數連3天低於700 累計病故9.8萬例

美民調：84%美國人不信任中國疫情資訊

俄羅斯新冠肺炎疫情新增174死 創單日通報新高

疫情迫使厄瓜多撙節 民眾示威捍衛生計

相關新聞

抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福...

創新高！台彩端午加碼總獎金7億元

台灣彩券公司今（27）日宣布109年端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘...

全台17縣市豪、大雨特報 氣象局：高屏投注意豪雨

受到鋒面影響，容易有短時強降雨，中央氣象局表示，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今（２７）日南投縣、屏東縣，高雄市山區有局部...

他拍高鐵超過16年！台灣「最懂高鐵攝影男」獲NHK邀請變台日劇顧問

台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快...

台鐵四城=宜蘭發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

台鐵又傳死傷事故。台鐵說，受四城=宜蘭間發生之死傷事故影響，自11時25起，四城站至宜蘭站各次南下／北上列車有延誤情形。...

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價。

豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天

雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面...

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名...

拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公...

搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。