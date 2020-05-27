昔宜蘭伐木寶地 退輔會森保處將開發成健康休閒專用區

退輔會明天將在宜蘭森保處大禮堂舉行「宜蘭市後火車站原木材加工的工業區土地活化」說明會，在保存森林開發與榮民文化史蹟原則下，決定將這處3.64公頃土地開發成有高齡友善出租宅、養生村及百貨、文創、餐廳、商場的健康休閒專用區。退輔會自謂此地將是「鐵路以東最精華的商業區與健康休閒專用區的開發案」。

退輔會森保處於民國48年成立，當年安置榮民就業，也收容不少韓戰回來的「反共義士」，經營龐大國有林地，伐木造林開路，曾是國內林業龍頭。民國50年代實施9年國民義務教育，森保處轄下木材加工廠，負責生產全國國中、小課桌椅，最高年產20萬套。是5、6年級生的共同回憶。宜蘭市後火車站這塊土地，當年就是用來作木材加工，同時方便運送。

但台灣50餘年來林業政策迭有轉變，停止伐木後，森保處在80年代一度轉向以整理枯立倒木，但仍遭環保團體抗議，甚至有52名員工因此一度因這項業務遭到起訴，纏訟數年終告無罪定讞，政府因此停止整理作業，民國88年結束所有林業買賣經營。森保處這塊土地閒置至今，歷經角力後，終於拍板由森保處進行開發。

退輔會今天發出聞稿表示，森林保育處位於宜蘭市後火車站原木材加工的工業區土地，歷經多年完成都市計畫變更，現為活絡地方經濟，將分區進行開發，退輔會已就此區土地開發拜會宜蘭縣政府，獲得縣長林姿妙支持，已於4月30日辦理健康休閒專用區土地活化地方說明會。

退輔會表示，在地民代與里民代表均贊同此區的開發規劃，同時支持保存森林開發與榮民文化史蹟，認為是鐵路以東最精華的商業區與健康休閒專用區的開發，將能滿足在地需求，並提升此區經濟發展與創造就業機會。

退輔會說，將於明日上午10時於森保處大禮堂辦理土地活化說明會，屆時由退輔會副主委周皓瑜主持，目前已有長庚醫院、長庚養生文化村等事業團體與會。森保處為廣納投資者意見，歡迎有興趣的業者參與，希望藉此區的招商活化，滿足更多民眾需求，促進地方經濟繁榮。

退輔會表示，考量宜蘭氣候、空氣品質、水質及自然山海環境，是台灣最適合養生休閒渡假場所，因此森保處規劃開發健康休閒專區，採促參方式引進民間企業投資高齡友善出租宅、養生村及附屬事業包括百貨、文創、餐廳、商場等。這項健康休閒專區，土地有3.25公頃及商業區土地0.39公頃，合計3.64公頃。其中高齡友善出租宅面積約1.6公頃可規劃出租，宅樓地板面積約1萬9600平方公尺，可規劃20坪房300間、附屬設施包括餐廳、交誼廳、健康中心等。附屬事業面積約2公頃，則可興建旅館、文化創意產業、金融保險、娛樂服務、餐廳、百貨等各種商業服務，總樓地板面積約4萬5700平方公尺。