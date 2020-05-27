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台南滂沱大雨沒下在水庫 曾文水庫趁機排砂
台南深夜下起大雨，安平、中西區、仁德等地12小時累積雨量破百毫米，但山區幾乎沒雨，曾文水庫沒有大進帳，但因從18日的梅雨鋒面已入帳8千萬立方公尺，入流庫內的濁度提高，今天上午11點起開始以每秒30立方公尺速度排砂放水，利用機會清淤，籲請下游居民遠離河岸，以策安全。
水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，今天上午是由永久河道放水道（PRO）排砂放水，每秒30立方米，在影響蓄水量不多的前提下，順勢清掉庫底淤泥，延長水庫壽命。
第一波梅雨鋒面帶來豐沛雨量，挹注水庫，目前曾文水庫的有效蓄水量已突破1.1億立方米，烏山頭水庫也有6千萬立方公尺，南化水庫也超過了3800萬立方米，解除南部乾旱危機。
鄒漢貴說，排砂放水量目前不大，但也廣播下游民眾不要接近河邊，並要特別注意放水訊息，確保安全，待濁度下降就會停止排砂。
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