不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快閃專案，引發旅客熱烈迴響，即起至8月31日止，將陸續針對各族群推出多項優惠方案，旅遊優惠包含高鐵假期買一送千、飯店聯票六折起、交通聯票六五折起；通勤優惠是買定期票送六五折優惠券；學生優惠是暑期優惠加三人同行滿2千送六五折券；會員優惠則是搭越多得越多。

高鐵說，高鐵假期提供高鐵來回車票搭配飯店住宿優惠，旅客購買高鐵假期買一送千專案18條指定行程的任一行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張（贈送之抵用券需於下次購買指定行程時抵用）。以平日兩人成行、台北出發且入住高雄地區飯店為例，專案價每人最低只要2580元，比來回高鐵票還便宜400元。

飯店聯票提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠從八折降為七折，6至7月入住長榮國際連鎖酒店旗下六家飯店、8月入住高鐵精選十家飯店（墾丁凱撒大飯店、高雄義大皇家酒店、台南晶英酒店、台中大毅老爺行旅等）可享車票六折優惠（端午疏運期間也可適用）。

交通聯票提供旅客高鐵與主打景點的接駁套票優惠，即日起至8月31日前購買8條指定路線，並於6月1日至9月1日出發者，高鐵車票優惠從七五折降為六五折（端午疏運期間亦可適用）。指定路線包含三條「好玩卡」路線（北北基、台南、高雄）、三條台灣好行路線（日月潭線、阿里山線、墾丁快線），再加上廣受旅客喜愛的高捷和小琉球線套票。

高鐵說為回饋通勤族群的支持，凡高鐵TGo會員購買定期票時登錄TGo會員帳號，定期票優惠效期結束日落在7月1日至8月31日且未退票者，即可免費獲得不限車次、不限區間之六五折標準車廂對號座電子優惠券。總票價低於1萬元者可獲得六五折電子優惠券乙張，高於1萬元（含）則可獲得兩張，每個會員帳戶每月最高回饋兩張。

高鐵說，針對學生族群，於暑假期間（7月1日至8月31日）推出暑期優惠專案，同時擴大大學生優惠適用對象至12歲（含）以上國內各級學校之在學生，提供指定班次適用五折、七五折或八八折之優惠，自6月4日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後車票預購。

此外，學生三人同行，訂位時輸入TGo會員帳號且三張學生票之總票價滿2000元（同一筆訂位紀錄）者，旅行結束後可再獲得指定車次六五折標準車廂對號座電子優惠券三張。一筆訂位紀錄最高回饋三張，每個會員帳戶每月最高回饋六張。

另外高鐵說，TGo會員於活動期間（7月1日至8月31日）累積搭乘張數達五張以上，即可獲贈標準車廂對號座全票八五折電子優惠券乙張，滿十張以上可獲贈兩張，滿15張以上可獲贈三張，搭越多得越多。會員購票時須提供正確會員帳號，已綁定的電子票證（悠遊卡/一卡通聯名卡）也適用累積，惟短區間搭乘（南港–台北–板橋）及回數票、定期票均不列入票數計算。