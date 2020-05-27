快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司推出旅運振興方案，旅遊、通勤、學生、會員等各種客群均享超值優惠。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司推出旅運振興方案，旅遊、通勤、學生、會員等各種客群均享超值優惠。圖／台灣高鐵公司提供

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快閃專案，引發旅客熱烈迴響，即起至8月31日止，將陸續針對各族群推出多項優惠方案，旅遊優惠包含高鐵假期買一送千、飯店聯票六折起、交通聯票六五折起；通勤優惠是買定期票送六五折優惠券；學生優惠是暑期優惠加三人同行滿2千送六五折券；會員優惠則是搭越多得越多。

高鐵說，高鐵假期提供高鐵來回車票搭配飯店住宿優惠，旅客購買高鐵假期買一送千專案18條指定行程的任一行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張（贈送之抵用券需於下次購買指定行程時抵用）。以平日兩人成行、台北出發且入住高雄地區飯店為例，專案價每人最低只要2580元，比來回高鐵票還便宜400元。

飯店聯票提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠從八折降為七折，6至7月入住長榮國際連鎖酒店旗下六家飯店、8月入住高鐵精選十家飯店（墾丁凱撒大飯店、高雄義大皇家酒店、台南晶英酒店、台中大毅老爺行旅等）可享車票六折優惠（端午疏運期間也可適用）。

交通聯票提供旅客高鐵與主打景點的接駁套票優惠，即日起至8月31日前購買8條指定路線，並於6月1日至9月1日出發者，高鐵車票優惠從七五折降為六五折（端午疏運期間亦可適用）。指定路線包含三條「好玩卡」路線（北北基、台南、高雄）、三條台灣好行路線（日月潭線、阿里山線、墾丁快線），再加上廣受旅客喜愛的高捷和小琉球線套票。

高鐵說為回饋通勤族群的支持，凡高鐵TGo會員購買定期票時登錄TGo會員帳號，定期票優惠效期結束日落在7月1日至8月31日且未退票者，即可免費獲得不限車次、不限區間之六五折標準車廂對號座電子優惠券。總票價低於1萬元者可獲得六五折電子優惠券乙張，高於1萬元（含）則可獲得兩張，每個會員帳戶每月最高回饋兩張。

高鐵說，針對學生族群，於暑假期間（7月1日至8月31日）推出暑期優惠專案，同時擴大大學生優惠適用對象至12歲（含）以上國內各級學校之在學生，提供指定班次適用五折、七五折或八八折之優惠，自6月4日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後車票預購。

此外，學生三人同行，訂位時輸入TGo會員帳號且三張學生票之總票價滿2000元（同一筆訂位紀錄）者，旅行結束後可再獲得指定車次六五折標準車廂對號座電子優惠券三張。一筆訂位紀錄最高回饋三張，每個會員帳戶每月最高回饋六張。

另外高鐵說，TGo會員於活動期間（7月1日至8月31日）累積搭乘張數達五張以上，即可獲贈標準車廂對號座全票八五折電子優惠券乙張，滿十張以上可獲贈兩張，滿15張以上可獲贈三張，搭越多得越多。會員購票時須提供正確會員帳號，已綁定的電子票證（悠遊卡/一卡通聯名卡）也適用累積，惟短區間搭乘（南港–台北–板橋）及回數票、定期票均不列入票數計算。

高鐵 晶英酒店

延伸閱讀

「美好再一起」 台灣高鐵推出旅運振興方案

史上最強優惠來襲 長榮+高鐵住房最低2,499元起

長榮X高鐵史上最強優惠 住房最低2499元加購車票6折起

為國捐軀？京杭大運河 傳蓋高鐵救經濟

相關新聞

抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福...

創新高！台彩端午加碼總獎金7億元

台灣彩券公司今（27）日宣布109年端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘...

全台17縣市豪、大雨特報 氣象局：高屏投注意豪雨

受到鋒面影響，容易有短時強降雨，中央氣象局表示，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今（２７）日南投縣、屏東縣，高雄市山區有局部...

他拍高鐵超過16年！台灣「最懂高鐵攝影男」獲NHK邀請變台日劇顧問

台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快...

台鐵四城=宜蘭發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

台鐵又傳死傷事故。台鐵說，受四城=宜蘭間發生之死傷事故影響，自11時25起，四城站至宜蘭站各次南下／北上列車有延誤情形。...

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價。

豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天

雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面...

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名...

拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公...

搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。