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連酷的夢、金針菇都嚇傻！ 外國人來台灣最驚訝的事

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這樣很不正常？

來台灣工作、念書和旅遊的外國遊客越來越多，也有不少新住民選擇定居下來，甚至當起YouTuber分享台灣與各國文化的差異。有些台灣人再熟悉不過的日常生活，在他們眼裡卻超級驚訝！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出網友和各外國的YouTuber最常拍片分享，不論好壞，台灣最讓人感到驚訝的地方，來看看跟你想像的是否一樣！

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No.18 女生用娃娃音說話

不少西方女性的講話直接，因此來到台灣看到女生喜歡裝可愛用「娃娃音」撒嬌，請男友幫忙，讓不少外國人感到奇怪。來自法國的YouTuber路易就表示，在法國不會看到女生這樣說話，不過交了台灣女友後，發現娃娃音真的對自己超有效。

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No.14 不怕地震

對台灣人來說，地震是常見的天災，甚至已有一套逃難SOP。不過對於其他內陸國家的朋友來說，可能一輩子也沒碰過。因此他們在台灣遇到地震時，會感到相當害怕，但是轉頭發現身旁的台灣友人，第一時間竟然不逃而是在發文，超傻眼。

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No.13 愛問私人問題

台灣人沒有「small talk」的習慣，不像歐美國家的人會在路上跟不認識的人攀談。不過當台灣人想表示善意示好時，卻常會問出讓外國人覺得失禮的話，像是「你的薪水多少」、「你有沒有男女朋友」等，這種隱私的話題，也會讓對方感到錯愕。

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No.10 早餐店林立

台灣的早餐店跟便利商店一樣密集，不管是中式、西式還是複合式，每間早餐店都有超多選擇。不過對於歐美國家甚至是亞洲的韓國、日本人來說，這也是個神奇的現象，因為他們通常是在家裡把早餐煮好，也沒有專門賣早餐的餐廳。YouTuber韓勾ㄟ金針菇之前帶著韓國阿嬤去吃豆漿，阿嬤們不但嚇到，還說很羨慕台灣女生不用煮飯。

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No.8 習慣戴口罩

不管是騎車、素顏、過敏或是小感冒，台灣人沒事就愛戴口罩，但對於其他國家的人來說，通常只有生重病的人才會戴，因此來到台灣看見口罩滿街跑，第一個反應竟是覺得「台灣人都身體不好嗎？」但也是因為勤戴口罩的習慣，讓台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情控制得當，也讓國際社會開始重視到戴口罩保護自己和他人的重要性。

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No.6 機車超多

台灣因為天氣熱，不論男女都習慣用機車代步，路上滿滿的機車常常嚇到剛來台灣的外國人。像是YouTuber酷的夢就說，在法國買東西走20分鐘都不成問題，他們也很享受走路，但是台灣人去巷口的便利商店明明走路2-3分鐘就可以到，居然也要騎車，無法理解！

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No.5 常說不好意思、對不起

不管有沒有犯錯，台灣人只要麻煩到別人時候，或是連服務生送餐都常說不好意思、對不起，很在意禮貌。不過對於新住民來說，在台灣養成的禮貌回國後反被當成怪咖。買個東西也要Excuse me！來自土耳其的圖佳也分享，當地男生不太說對不起，說了會被當成gay。

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No.4 什麼都要排隊

台灣人很守秩序，不管是搭捷運、等公車、買口罩，或是有新開的熱門餐廳，都會想要排隊。如果有店家外面大排長龍，會讓台灣人更有興趣。不過對於法國人來說，吃個飯要等15分鐘，馬上就會失去興趣，反而想嘗試跟別人不一樣的東西。

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No.3 健保制度

如果在健保制度不完善的國家，像是美國，如果受傷叫救護車或直升機送醫，醫藥費可能是天價，多到會破產需要貸款，甚至可以直接在台灣買一棟房子了！因此很多新住民來台灣，最感到驚訝的一件事，就是因為台灣的健保制度完整，看醫生的費用很低，一般感冒也可以跑醫院，相當安心。

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image source:YouTube/ 阿滴英文

No.1 夜市小吃太美味

台灣的夜市小吃選擇超多，是各國觀光客必去的景點之一。除了令人聞風喪膽的臭豆腐或內臟類較無法接受，其他的多元種類料理讓不少外國人感到驚豔！而夜市小吃的的價格便宜，幾百塊就可以吃到飽，甚至還能吃到牛排類的食物，划算又美味！

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image source:YouTube/Best Of Taiwan - 圖佳

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月28日至2020年05月26日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『外國人來台最驚訝的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎


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