恩主公新門診大樓 引進無死角3D乳房超音波

新北市三峽恩主公醫院新門診大樓25日落成營運，恩主公醫院院長吳志雄表示，投入全新軟硬體醫療設備，導入智能化科技，引進3D立體乳房超音波，能夠全方面檢查避免死角，設置門診、住院專屬App，即可獲得自身健康、掛號及看診資訊等。

恩主公醫院門診大樓緊鄰原有的復興、中山醫療大樓，將病房大樓與門診空間確實分開，1樓為批價、掛號、藥局，2樓到4樓為西醫門診，3樓提供放射檢查服務，5樓為病檢分離的高階健康管理中心，6樓設置化療專屬空間、B3放射腫瘤科引進最新醫療儀器設備直線加速器。

吳志雄指出，新引進的3D立體乳房超音波，比傳統只能拍攝照到的部位更全方位，從內、外到腋下都無死角。此外，核磁共振的孔徑也比以往的60公分，擴大到70公分，加上環境、燈光設備，降低讓健檢民眾恐懼。

吳志雄表示，門診大樓成立後，原先病房大樓的空間像是2樓門診，改為60床的洗腎病床，擴大胃鏡、內視鏡室，而原本的洗腎病房則是改為12床單人病房，同時也增設4床安寧病房。

吳志雄也說，醫院設施智能化，在單人、雙人病房設有床邊系統，醫生以名牌靠近機器，就可以了解該病患的健康資訊、心電圖等，而患者也可以按透過螢幕點選衛教。