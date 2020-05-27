50歲以上罹患骨質疏鬆症機率高 醫師：高鈣飲食預防

在醫院門診時經常可看到瘦弱又駝背的年長女性測身高時，發現比年輕時少好幾公分，站立時頭部無法靠牆貼緊，可能已經罹患骨質疏鬆症。

嘉義基督教醫院家庭醫學科醫師李安婷指出，根據台灣國民營養調查報告，50歲以上男性，平均約4人就有一人為骨質疏鬆症，50歲以上女性，平均約3人就有1人為骨質疏鬆症，女性在停經後的骨質流失速度更快。

李安婷表示．人體骨骼的骨量約在30歲前達到高峰後，之後骨質會隨著年齡慢慢流失。如果年輕時沒有顧好骨本，或者骨質流失過多，骨骼結構中的孔隙變大，變得疏鬆且脆弱，骨質密度下降，就是骨質疏鬆症，骨折機率也會明顯增加。

近期研究也發現，台灣的髖骨骨折發生率是亞洲第1名，全世界第9名。一旦發生骨鬆性骨折，有50%患者會再發生第二次骨折，不只會伴隨著急性疼痛、增加住院臥床機率、需要長期復健等，也會增加死亡風險，還會大大影響生活品質。

國際骨質疏鬆症基金會建議，50歲以上成人每天至少需要攝取鈣質1200毫克與維生素D3 800至1000國際單位（IU）。高鈣飲食包括乳酪類、豆類、深綠色蔬菜、芝麻、海藻、香菇、小魚乾等，必要時可服用鈣片補充。維生素D3來源包括陽光照射、食物、或者補充劑。

規律運動運動可以增加骨密度與肌力，特別是抗阻力運動，改善生活及平衡功能，減少將來跌倒與骨折的風險，預防與治療骨質疏鬆症的最終目標是為了減少骨折，若有家族史、危險因子或是擔心自己有骨質疏鬆的狀況，可以到醫院檢查骨質密度。