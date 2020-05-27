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口腔益生菌改善牙周病？醫師：有待證實
新竹一名38歲許姓女子每天刷牙都會流血，口內冒出異味，牙齒也越來越動搖，除感咬合無力，不時還會隱隱作痛，到台大醫院新竹分院牙周病科求診，經診斷為全口嚴重牙周病，開始分階段接受治療，並詢問醫生能否藉由吃口腔益生菌改善牙周病問題。
台大醫院新竹分院牙周病科醫師林意萍說，大部分的益生菌都是在腸道所培養出來的，口腔內存在的量不多，停留的時間也不長。益生菌目前雖已廣泛應用腸胃道相關疾病，但在牙周病的防治上，尚未明確，還需要更多的實驗和研究來論證。
林意萍進一步指出，牙周病的病因，主要是牙菌斑及牙結石的堆積，刺激局部使免疫反應失衡，引起與發炎相關的細胞激素激增，活化噬骨細胞造成牙齒周圍的骨頭吸收，且牙齒周圍牙齦溝的深度增加，變成牙周囊袋，形成牙周病。
齒槽骨持續地被破壞，牙周囊袋越變越深，惡性循環，牙周病就越來越嚴重。因此，標準的牙周病治療是利用器械或超音波儀器以去除牙結石，有時也可能合併牙周手術、抗生素使用或雷射進行輔助治療，才能恢復口內組織和微生物間的平衡，以達到牙周病的治療與控制。
林意萍提醒，預防及控制牙周病，益生菌是否有實質幫助仍待更多研究證實。當前，正確的口腔清潔和定期回診控制，才是最理想的方法。
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