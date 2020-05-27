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挺食品業者外銷 食藥署推5便捷措施

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
食藥署北區管理中心主任劉芳銘（中）表示，台灣新冠肺炎疫情近期趨緩後，振興經濟也是相當重要的議題，如何協助產業做外銷，也是食藥署近期重點。圖／食藥署提供
食藥署北區管理中心主任劉芳銘（中）表示，台灣新冠肺炎疫情近期趨緩後，振興經濟也是相當重要的議題，如何協助產業做外銷，也是食藥署近期重點。圖／食藥署提供

隨著國際貿易日益頻繁，各國邊境食品安全管理意識抬頭，我國業者申請外銷加工食品衛生證明需求逐年增加。為協助國內加工食品外銷產業發展，食藥署近期針對業者外銷加工食品申請證明，陸續推動線上申辦、簡化申請文件、簡化申辦流程、電子化通知、多元繳費等五大便捷申辦措施。去年7月1日全面實施至今，已受理超過6000件線上案件、文件資料與申辦天數等也減少，讓業者申請更有效率。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，國際間為確保進出口食品衛生安全，在邊境實施查驗時，部分國家針對特定風險產品，會要求業者提供輸出國官方出具衛生證明文件，以佐證產品衛生安全。

食藥署北區管理中心食品工廠稽查科科長楊雅珺表示，依據「食品安全衛生管理法施行細則」第30條規定，經營食品、食品添加物、食品器具或食品容器輸出的業者，為出具證明文件需要，得向主管機關申請辦理檢驗或查驗，符合規定者，核發衛生證明、檢驗報告或自由銷售證明等外銷證明文件。

楊雅珺說，食藥署目前已核發外銷加工食品的自由銷售證明、檢驗報告、衛生證明、加工衛生證明等四個外銷證明，以便業者出口在國外競爭，而為讓業者更便捷，現也透過E化方式，已全面採線上申辦並有精進措施。

如食藥署今年已完成跨系統串接「食品藥物業者登錄平台」（非登不可系統）之登錄資訊，包含食品業者基本資料、食品添加物許可證等，並整合多項業者具結聲明文件，改由線上勾選，簡化文件申請。

另外，也簡化申辦流程、並電子化通知與多元繳費。楊雅珺說，自2017年10月1日起，採認製造廠通過第二級品管驗證有效證明，及自2019年4月15日起，採認衛生機關稽查食品良好衛生規範準則合格紀錄，符合規定條件者，經書面審查通過即可核發衛生證明，免再次進行實地查核流程，申辦速度最高可快4倍。而2019年10月1日起，也改以系統電郵通知七種繳費管道及領證，讓業者資訊獲得更即時，增加繳費便利性，以便加快業者外銷速度。

食藥署 食品安全

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