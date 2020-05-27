因應高齡社會 關節保健功效食品擬納小綠人認證

因應高齡社會，食藥署今天宣布，未來擬將「關節保健」納入小綠人標章的健康食品類別，只要能證實可改善關節不適、足部負重、保護軟骨等，都可經申請獲得國家健康認證小綠人標章。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，擬增設具「關節保健」功效的健康食品，未來可宣稱保健功效的健康食品將由現行13項新增為14項。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢接受記者電訪時說，目前健康食品可宣稱的保健功效共13項，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓。

陳瑜絢說，近年接獲研究單位申請，希望增設「關節保健」的健康食品類別，考量台灣已於民國107年邁入高齡社會，隨著身體與器官的老化，關節不適是銀髮族常見的症狀之一，可能影響日常行動能力，甚至生活品質。

陳瑜絢說，業者申請「關節保健」健康食品查驗登記時，須提出證明功效，相關試驗可以「人體食用研究」或「動物實驗」進行，證實可改善關節不適、改善足部負重、軟骨保護效果、減少活動限制或減緩膝關節腫脹。

陳瑜絢強調，只有經評估方法執行保健功效評估試驗且取得食藥署小綠人標章的健康食品，才可宣稱功效、廣告或介紹。