垃圾車可以站？ 全環總轟交部擅自修法 交部澄清是誤會

因不滿交通部在未告知情況下，修改道路交通安全規則77條第1項第4款，將車廂以外不得載「人」改為不得載「客」，全國環保公務機關總工會今天上午聚集上百名清潔工在交通部前抗議，質疑當把不得載人改為不得載客，意思是要清潔隊員在收垃圾的時候可以站立嗎？對此，交通部路政司強調，修法與垃圾車無關，僅是針對客車。

交通部路政司澄清，過往至今從未檢討增訂環保車輛附載作業人員規定。針對去年10月份修訂，將不能載人修改為載客，是全環總自己對號入座，該條文是針對客車不得在車廂外載客，跟垃圾車的貨車，或是負載人員沒有任何關聯，更不是去幫環保署解套。

路政司說強調，不管是貨車還是垃圾車，都沒有適用餘地，該條文修正純屬小插曲而已。當時順應環保署要求配合檢討過程中，發現77條車廂外不得載人這件事，跟母法上有載人跟載客差別，僅是修訂文字，跟垃圾車跟貨車沒有任何關聯。

路政司說，針對垃圾車附載作業人員規定，要訂會在第86條，這部分並沒有增訂，先前就有發新聞稿表示，在工會跟環保署沒有共識前不會改。

全環總說，去年8月6日，交通部及環保署為使清潔隊員違法站立車後斗就地合法化，發布增修道路交通安全規則第77條第1第4款，將車廂以外不得載人，改為不得載客，及新增第86條第1項第6款「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」的行政命令，皆未與工會代表或是勞工有任何協商及討論，就要全國近3萬3000名清潔隊員冒者生命危險工作，無視清潔隊員生命安全。當時召集各縣市清潔隊員，要求交通部及環保署撤回修改法令。

全環總說，在工會發起動員的壓力下，環保署8月11日立刻發布新聞稿建議交通部暫不列入本次修法，並說後續將與地方環保局及工會進行溝通。交通部則於同日發出新聞稿表示暫時將此案撤回，環保人員工會若有不同意見，會轉請環保署審慎評估並再妥為溝通，若溝通後尚無共識，交通部不會貿然實施。

全環總說，承諾不到2個月，交通部竟於同年10月1日，擅自修法將車廂以外不得載人，改為不得載客，認為此舉已違背先前承諾，直到今年５月工會才發現已經修改，對此感到不齒及憤怒，要求交通部道歉，並重新與工會進行實質討論及協商。

至於沿線收運是環保法規，怎麼兼顧安全、便民跟效能、是環保機關權責。路政司表示，認同要重視勞工安全的訴求方向，但本質上在談垃圾清運是要定點清運還是沿線清運，這部分要由環保署處理。