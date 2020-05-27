快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾車可以站？ 全環總轟交部擅自修法 交部澄清是誤會

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
全國環保公務機關總工會今上午在交通部前抗議。記者曹悅華／攝影
全國環保公務機關總工會今上午在交通部前抗議。記者曹悅華／攝影

因不滿交通部在未告知情況下，修改道路交通安全規則77條第1項第4款，將車廂以外不得載「人」改為不得載「客」，全國環保公務機關總工會今天上午聚集上百名清潔工在交通部前抗議，質疑當把不得載人改為不得載客，意思是要清潔隊員在收垃圾的時候可以站立嗎？對此，交通部路政司強調，修法與垃圾車無關，僅是針對客車。

交通部路政司澄清，過往至今從未檢討增訂環保車輛附載作業人員規定。針對去年10月份修訂，將不能載人修改為載客，是全環總自己對號入座，該條文是針對客車不得在車廂外載客，跟垃圾車的貨車，或是負載人員沒有任何關聯，更不是去幫環保署解套。

路政司說強調，不管是貨車還是垃圾車，都沒有適用餘地，該條文修正純屬小插曲而已。當時順應環保署要求配合檢討過程中，發現77條車廂外不得載人這件事，跟母法上有載人跟載客差別，僅是修訂文字，跟垃圾車跟貨車沒有任何關聯。

路政司說，針對垃圾車附載作業人員規定，要訂會在第86條，這部分並沒有增訂，先前就有發新聞稿表示，在工會跟環保署沒有共識前不會改。

全環總說，去年8月6日，交通部及環保署為使清潔隊員違法站立車後斗就地合法化，發布增修道路交通安全規則第77條第1第4款，將車廂以外不得載人，改為不得載客，及新增第86條第1項第6款「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」的行政命令，皆未與工會代表或是勞工有任何協商及討論，就要全國近3萬3000名清潔隊員冒者生命危險工作，無視清潔隊員生命安全。當時召集各縣市清潔隊員，要求交通部及環保署撤回修改法令。

全環總說，在工會發起動員的壓力下，環保署8月11日立刻發布新聞稿建議交通部暫不列入本次修法，並說後續將與地方環保局及工會進行溝通。交通部則於同日發出新聞稿表示暫時將此案撤回，環保人員工會若有不同意見，會轉請環保署審慎評估並再妥為溝通，若溝通後尚無共識，交通部不會貿然實施。

全環總說，承諾不到2個月，交通部竟於同年10月1日，擅自修法將車廂以外不得載人，改為不得載客，認為此舉已違背先前承諾，直到今年５月工會才發現已經修改，對此感到不齒及憤怒，要求交通部道歉，並重新與工會進行實質討論及協商。

至於沿線收運是環保法規，怎麼兼顧安全、便民跟效能、是環保機關權責。路政司表示，認同要重視勞工安全的訴求方向，但本質上在談垃圾清運是要定點清運還是沿線清運，這部分要由環保署處理。

環保署 垃圾車 清潔隊員

延伸閱讀

屏基醫院傳無端解雇工會理事長 工會冒雨北上陳情

怕與振興券搞混 500元國旅抵用券擬喊卡

尷尬！高鐵才說端午全車對號座 陳時中又說將開自由座

南方澳斷橋48人遭懲處 港務工會質疑：其他人無過失？

相關新聞

抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福...

創新高！台彩端午加碼總獎金7億元

台灣彩券公司今（27）日宣布109年端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘...

全台17縣市豪、大雨特報 氣象局：高屏投注意豪雨

受到鋒面影響，容易有短時強降雨，中央氣象局表示，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今（２７）日南投縣、屏東縣，高雄市山區有局部...

他拍高鐵超過16年！台灣「最懂高鐵攝影男」獲NHK邀請變台日劇顧問

台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快...

台鐵四城=宜蘭發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

台鐵又傳死傷事故。台鐵說，受四城=宜蘭間發生之死傷事故影響，自11時25起，四城站至宜蘭站各次南下／北上列車有延誤情形。...

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價。

豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天

雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面...

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名...

拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公...

搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。