快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊捐款 第一社福號召為心智障礙者「撐傘 」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
第一社會福利基金會今舉辦「尋找1000個童心寶貝守護者，1000個愛心缺尼不可」募款記者會，由童心寶貝跳雨傘舞開場。記者葉冠妤/攝影
第一社會福利基金會今舉辦「尋找1000個童心寶貝守護者，1000個愛心缺尼不可」募款記者會，由童心寶貝跳雨傘舞開場。記者葉冠妤/攝影

尋找1000個童心寶貝守護者。第一社會福利基金會今舉辦募款記者會，因今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體捐款低迷，第一社福基金會特地與誠品畫廊藝術家黃本蕊合作，捐款就送晴雨兩用的「尼尼愛心傘」，更邀藝人張鈞甯擔任愛心大使，盼能募集1000個定期定額捐款者，為心智障礙家庭撐起能遮風避雨的保護傘。

第一社福執行長賴美智表示，台灣有許多中重度心智障礙孩子，沒有得到該有的尊重和受教育機會，基金會自1980年起，從30個學生及地下室開始，陸續成立了11個心智障礙服務機構、1個就業服務中心、1個清潔社會企業、3個輔具中心，數個社區資源服務方案，每年為近2萬名身心障礙者及其家庭提供全方位、全人關懷的服務，投入的時間、人力及專業以幾十倍成長。

在第一的心智障礙孩子們，都稱為童心寶貝，有的無法自己吃飯喝水、上廁所需要協助、對學習不主動、甚至不會走路等，教保老師需要手把手地訓練，讓孩子慢慢地調整及適應。第一社福說，第一提供的不只是照顧服務，而是依個人條件與需求訂服務計畫，讓心智障礙孩子不只是被照顧，還能習得團體生活、社交互動，提升自立生活潛能。

第一社福副董事長廖春芬說，這次募款計畫從去年就密集籌備，邀到黃本蕊同意將其所創作的溫暖形象兔子尼尼作為捐款贈品主角，愛心大使張鈞甯則抽出拍戲空檔跟孩子相處、協助拍照，沒想到年初疫情爆發，讓捐款數字節節下滑，讓募款受到嚴峻挑戰。

廖春芬指出，即日起，每月定期定額捐500元，並持續1年以上，或單筆捐款6000元，支持第一社福心智障礙者全人服務經費，就可獲贈尼尼愛心晴雨兩用自動傘。劃撥捐款帳號05175271，捐款專線02-27224136分機830-833，一起成為童心寶貝的守護者。

捐款 愛心 募款

延伸閱讀

超瘦古力娜扎拎LOEWE仙氣飄飄 和張鈞甯構成氣質雙美圖

北一女風雲人物蔡英文記者會爆紅 正妹翻譯官錄取哈佛了

張鈞甯破相、林柏宏嗑斷牙 吳青峰線上影展直播噴淚

被男星指不紅　張鈞甯一招回應網友笑噴

相關新聞

抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福...

創新高！台彩端午加碼總獎金7億元

台灣彩券公司今（27）日宣布109年端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘...

全台17縣市豪、大雨特報 氣象局：高屏投注意豪雨

受到鋒面影響，容易有短時強降雨，中央氣象局表示，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今（２７）日南投縣、屏東縣，高雄市山區有局部...

他拍高鐵超過16年！台灣「最懂高鐵攝影男」獲NHK邀請變台日劇顧問

台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快...

台鐵四城=宜蘭發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

台鐵又傳死傷事故。台鐵說，受四城=宜蘭間發生之死傷事故影響，自11時25起，四城站至宜蘭站各次南下／北上列車有延誤情形。...

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價。

豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天

雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面...

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名...

拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公...

搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。