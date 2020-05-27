疫情衝擊捐款 第一社福號召為心智障礙者「撐傘 」

尋找1000個童心寶貝守護者。第一社會福利基金會今舉辦募款記者會，因今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體捐款低迷，第一社福基金會特地與誠品畫廊藝術家黃本蕊合作，捐款就送晴雨兩用的「尼尼愛心傘」，更邀藝人張鈞甯擔任愛心大使，盼能募集1000個定期定額捐款者，為心智障礙家庭撐起能遮風避雨的保護傘。

第一社福執行長賴美智表示，台灣有許多中重度心智障礙孩子，沒有得到該有的尊重和受教育機會，基金會自1980年起，從30個學生及地下室開始，陸續成立了11個心智障礙服務機構、1個就業服務中心、1個清潔社會企業、3個輔具中心，數個社區資源服務方案，每年為近2萬名身心障礙者及其家庭提供全方位、全人關懷的服務，投入的時間、人力及專業以幾十倍成長。

在第一的心智障礙孩子們，都稱為童心寶貝，有的無法自己吃飯喝水、上廁所需要協助、對學習不主動、甚至不會走路等，教保老師需要手把手地訓練，讓孩子慢慢地調整及適應。第一社福說，第一提供的不只是照顧服務，而是依個人條件與需求訂服務計畫，讓心智障礙孩子不只是被照顧，還能習得團體生活、社交互動，提升自立生活潛能。

第一社福副董事長廖春芬說，這次募款計畫從去年就密集籌備，邀到黃本蕊同意將其所創作的溫暖形象兔子尼尼作為捐款贈品主角，愛心大使張鈞甯則抽出拍戲空檔跟孩子相處、協助拍照，沒想到年初疫情爆發，讓捐款數字節節下滑，讓募款受到嚴峻挑戰。

廖春芬指出，即日起，每月定期定額捐500元，並持續1年以上，或單筆捐款6000元，支持第一社福心智障礙者全人服務經費，就可獲贈尼尼愛心晴雨兩用自動傘。劃撥捐款帳號05175271，捐款專線02-27224136分機830-833，一起成為童心寶貝的守護者。