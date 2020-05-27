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屏基醫院傳無端解雇工會理事長 工會冒雨北上陳情

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
屏基工會、嘉基工會、高醫工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會等多個民團到指揮中心現場陳情，30餘人高喊「醫師契約一年一聘，無力照顧慢性疾病」。記者羅真／攝影
屏基工會、嘉基工會、高醫工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會等多個民團到指揮中心現場陳情，30餘人高喊「醫師契約一年一聘，無力照顧慢性疾病」。記者羅真／攝影

在屏東基督教醫院任職七年的神經內科主治醫師詹智鈞，兩年前創立醫院工會並擔任理事長，日前突然遭醫院告知不再續聘，即將失業。工會質疑院方此舉是殺雞儆猴，並指這個現象暴露出主治醫師未納勞基法、勞資關係不對等下的窘境，盼衛福部盡速頒布主治醫師與醫療機構聘僱契約範本，並啟動勞基法或醫療法修法。

衛福部長陳時中日前領隊南下示範防疫新生活，屏基工會於墾丁大街現場「攔轎」陳情無果，今天再度冒雨北上。嘉基工會、高醫工會、台大醫院企業工會、北市聯醫企業工會等多個民團同赴指揮中心現場聲援，30餘人高喊「醫師契約一年一聘，無力照顧慢性疾病」。

屏基工會總幹事楊東霖表示，神經內科患者多是老人，常有外籍看護陪伴在側，因此詹智鈞醫師自學東南亞國家語言與看護對話，工作認真，更曾帶領屏基醫院通過高屏地區腦中風SNQ國家品質標章。今年四月底卻突然遭屏基院長余廣亮約談，口頭通知不續聘且拒絕附上解雇事由，院方此舉不禁讓基層員工聯想是打壓工會。

嘉基工會理事長趙麟宇表示，嘉基工會曾處理各樣勞資爭議，甚至曾發起兩百多名成員參與的抗議活動，勞資雙方雖對不同議題有不同見解，但均能依循法規和平解決，雙方是可以協商的。「屏基醫院解雇之舉將會對勞資關係造成無可挽回的傷害，奉勸院方千萬不要這樣做」。

屏基工會訴求屏基醫院立即恢復詹智鈞醫師的受雇身分，並期盼衛福部、勞動部與屏東縣政府正視此案的指標性意義，希望衛福部盡速訂定主治醫師與醫療機構聘僱契約範本，並啟動勞基法或醫療法修法，納入主治醫師解雇保護、薪資計算、勞動檢查等保障條文。

對此議題，屏基醫院表示，工會日前已正式申請勞資爭議調解，為保護當事人隱私及權益，不宜公開說明。

衛福部醫事司司長石崇良表示，醫事司將進一步了解屏基醫院解聘醫師的程序與理由是否妥當。

針對工會倡議衛福部訂定契約範本，石崇良說，主治醫師的自主性高，未必適合由官方訂定統一的契約範本；即使訂定範本，其法律強制效力亦需要討論。

醫事司已提出醫療法修正草案，增設勞動權益專章，將契約關係、職災補償、退休制度相關規範納入其中，目前草案已送交政院，待政院核定後送立院審議，因此上路時程仍難說。

醫師 衛福部 屏東縣政府

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