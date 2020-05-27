世界經期衛生日…醫籲女性勿輕忽經血過多 恐危及生命

每年的5月28日是「世界經期衛生日」，婦產科醫師提醒女性，經血過多除了影響生活品質、造成嚴重貧血，更可能危害生命。

32歲的百貨公司櫃姐敏敏（化名）長期經血量多，甚至每半小時就得更換一次，由於工作需要長時間站立，經痛導致她暈眩無力，近日站櫃時差點昏倒，送急診檢查後發覺患有子宮肌腺症與肌瘤導致嚴重貧血，血紅素只有正常女性的一半，後經醫師手術而改善。

台灣子宮鏡醫學會理事長、禾馨民權婦幼診所婦產科醫師韓健明表示，根據女生換衛生棉的時間來看，平均值為2小時更換一次，如果短於2小時或白天就要使用夜用衛生棉，代表經血過多，除了影響生活品質，長期經血過多甚至會造成嚴重貧血，更可能危害生命。

韓健明說，經血過多主要是子宮內膜出現問題，如內膜長瘜肉、子宮肌腺症、肌瘤、或內膜癌症等，如同子宮內有多處違章建築，此時可以利用子宮鏡，將這些違章建築拆除，再搭配子宮內避孕器，解決經血過多的問題。

而在針對經血過多的治療方式上，他說目前以藥物為主，如使用口服避孕藥或黃體素，但有部分患者會出現頭痛、體重增加等副作用；目前治療的趨勢是使用子宮內避孕器，透過長期緩慢釋放黃體素，直接作用在子宮內膜上，因此在全身血液中的濃度非常低。

韓健明說，患者使用子宮內避孕器後，經血量減少，甚至可能出現無月經，並非更年期或經血滯留體內，而是透過藥物減少內膜生成，使血紅素恢復正常。另外，子宮內避孕器不影響女性排卵功能，也不影響荷爾蒙分泌，若患者有生育計畫，只要在計畫懷孕前1至2個月取出即能懷孕。