出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

為此專家建議可做以下四件事，在戴口罩時仍可保持皮膚健康、清潔：

1.選擇柔軟、自然及透氣質材的口罩。紐約西城西奈山醫院（Mount Sinai West）皮膚科醫生兼美容皮膚病學主任岡薩雷斯(Noelani E. Gonzalez)建議，基本上是選擇柔軟、自然和透氣的口罩，質村編織緊密，最好是100％棉質。避免使用合成材料，例如聚酯，尼龍和人造絲的口罩，這些質料可使人出汗，弄濕口罩而引起刺激。

2.查明刺激原因。通常，皮疹可能是由口罩內或口罩上的東西引起的。岡薩雷斯指出，有些人可能對用來清洗棉口罩的黏合劑或洗滌劑過敏，若然感到不適，先諮詢皮膚科醫生以確定致敏源。

3.使用保濕霜來形成皮膚屏障。將保濕霜塗在臉上，是減少皮膚與口罩之間摩擦的最佳方法。

喬治華盛頓大學醫學院及健康科學學院皮膚病學教授弗里德曼（Adam Friedman）建議，每兩小時塗一次無油保濕霜，除了滋潤皮膚外，也是皮膚一道屏障。 但要留意，要選擇成分不會阻塞毛孔或引起玫瑰痤瘡的產品。

4.保持皮膚清潔，但清潔面部時，盡可能避免使用任何強效肥皂或去角質劑。

弗里德曼建議使用溫和而配方簡單的面部清潔用品，戴口罩前後都要洗臉， 洗完後別忘了塗保濕霜。