小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心 助3成患者擺脫象鼻人生

高雄市小港醫院與敏惠醫專今天簽訂合作備忘錄，培育咀嚼吞嚥長照人才。小港醫院107年成立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，由跨專業團隊組成，成立專屬檢查室並配置先進的醫療設備，並建立個案相關評估、診療等標準，制定客製化診療計畫，成功移除了30%個案的鼻胃管，擺脫「象鼻人生」。

敏惠醫專校長葉至誠今天與營新醫院團隊，至小港醫院參訪咀嚼吞嚥機能重建中心，雙方以提升國內咀嚼吞嚥和口腔衛生保健專業知能為前提，簽訂產學夥伴關係的合作備忘錄MOU，共同培育咀嚼吞嚥障礙專才，持續深化社區照顧網絡。

小港醫院院長郭昭宏指出，根據內政部統計，台灣從2018年3月起正式邁入高齡社會，長者因退化需依賴鼻胃管灌食，統計發現台灣復健期腦中風病患咀嚼吞嚥障礙盛行率為53.61%，中風個案合併吞嚥障礙者的5年死亡率，為無吞嚥障礙者的1.84倍。小港醫院關注到此問題，率先組團至日本取經學習，107年成立全台首座「咀嚼吞嚥機能重建中心」，設置專屬檢查室並配置先進的醫療設備，並建立個案相關評估、診療等標準，制定客製化診療計畫，幫助三成患者成功移除鼻胃管，一般平均為兩成。

郭昭宏表示，兩、三成的鼻胃管拔除率其實並不高，有些來自病人因素，有些來自家屬信心，但能否拔除鼻胃管，與心靈自尊與幸福感有關。小港醫院長期致力培育咀嚼醫療人才，並接受高雄市府委託，創建咀嚼吞障礙照護標準認證課程，反應熱絡。