10歲過敏兒氣喘突發作 原來是父親在家門外吞雲吐霧

很多癮君子以為在家門口、陽台或戶外抽菸就不會影響他人，但一位10歲陳姓男童最近氣喘突然嚴重發作，竟是爸爸放無薪假在家吸菸引發。台中慈濟醫院小兒過敏科醫師余孟恭呼籲，雖然疫情趨緩，但不少家長待在家的機會還是很多，請有菸癮的家長為了孩子，早點戒菸。

余孟恭指出，疫情影響，門診過敏兒回診量減少3分之1以上，這位有氣喘病史的10歲陳姓男童，最近卻因嚴重氣喘就醫住院。由於男童已停用氣喘藥物1年，但男童氣喘又再度發作，此外，男童肺部Ｘ光檢查呈現輕微浸潤，疑似肺炎現象，一度讓家人擔心是不是感染新冠肺炎？排除疑慮後，家人也不解氣喘為何再度發作？

余孟恭推斷，可能誘因是受疫情影響，爸爸放無薪假，在家吸菸的頻率增高，雖然都在門外、陽台吞雲吐霧，殊不知菸霧隨風飄散無孔不入，且二手菸、三手菸無所不在。

余孟恭說，菸燃燒的化學物質除了會附著在吸菸者的衣物外，居家環境的物質，如窗簾、椅墊等也都會吸附殘留，就算沒有在孩子面前抽菸，其實孩子已被迫吸到二手菸、三手菸。

「氣道的急慢性發炎，都會誘發咳嗽、喘鳴、呼吸急促、胸悶等氣喘症狀。」余孟恭表示，倘若放任氣道持續慢性發炎，會造成肺泡受損，氣管敏感、支氣管的黏液增加與支氣管旁的平滑肌增厚，而產生氣道阻塞。為避免兒童氣喘影響氣管發育及心肺功能，建議治療愈早進行，控制的機會愈高。