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豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天
雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面作用，連日降雨恐造成土石鬆動。到了明天各地雨勢會稍微趨緩，不過鋒面影響要到周五才會消失。
根據氣象局最新預報，已針對屏東縣發布大豪雨特報；台南市、高雄市豪雨特報；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市和嘉義縣發布大雨特報。
根據氣象局資料，截至上午9時30分，高屏15測站累積雨量超過200毫米，其中，雨量最多為高雄前鎮區271毫米。
氣象預報員官欣平說，今天受到滯留鋒面在台灣上空，各地天氣持續不穩定，且南台灣還有西南風對流，降雨最為明顯和持續，下午山區依舊有劇烈雨勢，將持續影響到明天。
官欣平說，今天要注意短時強降雨，整天對流都在台灣四處生長，以西半部對流消長反應特別明顯，東北部下午過後也會有劇烈對流。
官欣平表示，明天鋒面會南移，雨勢會趨緩，但仍要留意大雨跟豪雨，「大雨和豪雨特報要撤掉比較困難」，稍微緩和的狀況下，可能就是從豪雨降成大雨等級。山區連日來累積雨量可觀，要留意土石鬆動問題。
官欣平說，鋒面真正消失是在周五之後，大環境變成各地留意午後雷陣雨，不過因為還有西南風，夜間清晨中南部海陸風有對流從沿海移入，白天才會較為緩和。
至於氣溫方面，官欣平說冷空氣影響不大，夜間各地23到26度，白天高溫因為雲量比較多，偏舒適天氣，今明兩天各地高溫落在26到30度，比起昨天和前天略低一些。
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