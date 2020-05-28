市場首選咖啡品牌 啟動你的早晨咖啡沖泡儀式

台灣人到底有多愛喝咖啡？根據國際咖啡組織(ICO)調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，咖啡消費市場蓬勃，咖啡迷們對咖啡的口感和細膩層次也越來越挑剔。早晨，在家沖杯咖啡，享受悠閒時光或提振精神，是現今許多人的生活習慣，而濾掛式咖啡操作方式簡便，風味卻不打折；拿著長嘴壺注水這2至3分鐘的過程，讓人療癒又放鬆；新鮮研磨的咖啡粉透過熱水悶蒸釋放出來的咖啡香氣，更是令人著迷。

濾掛式咖啡透過熱水悶蒸釋放出咖啡香氣，風味令人著迷。 圖／聯合線上 提供

手沖咖啡最重要的，就是咖啡豆的品質。全球咖啡領導品牌雀巢金牌首次推出研磨濾掛咖啡，選自哥倫比亞、巴西的阿拉比卡咖啡豆，分為中烘焙、深烘焙兩種；中烘焙口感清新明亮，帶點果香甜味，深烘焙酸苦平衡，風味濃郁。

媲美日本茶道精神，雀巢首款濾掛咖啡以步步講究的「金牌咖啡道」，帶領消費者體驗一手親沖完美濾掛的五道工序：選、烘、磨、濾、沖。

選：挑選優質、專屬風味的100%阿拉比卡咖啡豆。烘：深焙醇香濃厚，中焙醇中帶甘，你偏好那一味？磨：完美研磨刻度，均勻咖啡接觸的面積，造就出一杯無可挑剔的咖啡。濾：日本專利濾掛設計，讓萃取速度更穩定。沖：準備好要進行最療癒的手沖儀式了嗎？

最後一步沖泡咖啡尤其講究，不能一下子注入大量熱水，需以少量攝氏90度熱水浸潤咖啡粉表面，靜置30秒悶蒸散發香氣，再慢慢手沖，藉由穩定的萃取步調，完美呈現「金牌咖啡道」。

雀巢「金牌咖啡道」以媲美日本茶道的講究精神，展現完美濾掛的條件。 圖／聯合線上 提供

一杯好咖啡，就能點亮一整天的心情；隱身咖啡館，享受與自己相處的慢時光，更是生活中的小確幸。

搭配新品上市，雀巢同時推出「打造你的晨間珈琲所」線上活動，邀請消費者們一起來成為咖啡店店長！許多人都夢想著要開一間展現自我品味的咖啡館，你心中專屬你的的咖啡店會是什麼風格呢？只要打開手機進入「晨間珈琲所」活動頁面，跟著小幫手的聲音引導，就能從裝潢風格開始挑選，無論你喜歡昭和懷舊風、日式極簡風，或是大和經典風、輕井澤之森，都能自由揮灑創意，設計專屬自己的日式「珈琲所」，一圓開咖啡廳的夢想。

雀巢推出「晨間珈琲所」線上活動，讓網友一圓開咖啡店的夢想。 圖／擷取自「晨間珈琲所」

完美的空間，當然要配上一杯完美的咖啡！身為店長的你，一定擁有一手沖泡咖啡的好功夫。只要依照金牌咖啡道五道工序：選、烘、磨、濾、沖，就能簡單沖泡出香醇濃郁、口感滑順的完美咖啡。

雀巢「晨間珈琲所」活動採用充滿溫度的擬真設計，提供消費者獨特的沈浸式互動體驗。例如用手指長壓畫面，手沖壺會開始繞著咖啡杯注水，完美「手沖」出一杯專屬自己的咖啡。

「晨間珈琲所」活動採用擬真設計，沈浸式互動體驗相當新鮮有趣。 圖／擷取自「晨間珈琲所」

這麼令人驚喜的體驗，喜愛咖啡的你，怎麼能錯過？即日起完成個人「晨間珈琲所」指定任務，還有機會獲得限量「金牌咖啡道禮盒」，內含最新推出的雀巢金牌濾掛咖啡、雙層玻璃咖啡杯、以及質感手沖壺，讓喜愛咖啡的你能夠「工欲善其事，必先利其器」。雀巢金牌咖啡道完美濾掛，實現你對美味的堅持、對悠閒生活的嚮往，讓你在家就能享受精緻的咖啡時光，只差你一手親沖！「晨間珈琲所」網址： https://www.nescafecampaign.com.tw/cafeshop/